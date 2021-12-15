Dünyaca ünlü Türk Twitch yayıncısı yayında kullandığı kelime yüzünden banlandı

Amerika'da yaşayan Türk Twitch yayıncısı Hasanabi, Twitch yayınlarında genellikle siyaset, politika ve gündem konuları üzerinde tartışmaktadır. Hasanabi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada yayın sırasında kullandığı bir kelime yüzünden 1.6 milyon takipçili kanalı banlandı.

IRKÇI SÖYLEM NEDENİYLE BANLANDI

Hasanabi'nin Twitch'te canlı yayın sırasında kullandığı kelime nedeniyle banlanmasının ardından Twitter'da açıklama yaptı. Hasan, yaptığı açıklamada beyaz karşıtı ırkçı bir kelime olan "Cracker" dediği için banlandığını açıkladı. Toplamda Twitch'ten 3 defa banlanan yayıncı, en son Ağustos 2019 tarihinde banlanmıştı.

1.6 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABI BANLANDI

Twitch, renk ve cinsiyet ayırt etmeden yapılan herhangi bir ırkçılığa karşı sert bir politikaya sahiptir. Twitch yayıncısı Hasanabi'nin 1.6 milyon takipçili kanalının belirsiz süreli banlanmasının üzerine yasağının ne zaman kalkacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

BANLANMASINA DİĞER YAYINCILAR SEVİNDİ

Twitch'te büyük bir topluluğa sahip olan yayıncı Hasanabi'nin banlanması üzerine bazı Twitch yayıncıları bu duruma sevindi. Twitch'te canlı yayına geçtiği zaman ortalama olarak 28 bin izleyiciye kadar ulaşmaktadır. Bu durum diğer yayıncıların izlenme olasılığını da düşürmektedir.

CRACKER NE DEMEK?

Hasanabi'nin yayındı kullandığı "Cracker" kelimesi beyaz insanlara yönelik ırkçı bir kelimedir. Güney Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia ve Florida eyaletlerinde "fakir" veya "kaba beyaz" anlamında kullanılmaktadır.

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