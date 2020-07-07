Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği - Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği İşletme personelleri locaların kaldırılmaması için üstüne çıkarak uzun süre zabıtaya direndi Tartışmalardan rahatsız olan bazı tatilciler eşyaları toplayıp sahilin başka noktalarına gittiler Yaklaşık 2 saat süren tartışmalar sonucu localar işletme...

- Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği

İşletme personelleri locaların kaldırılmaması için üstüne çıkarak uzun süre zabıtaya direndi

Tartışmalardan rahatsız olan bazı tatilciler eşyaları toplayıp sahilin başka noktalarına gittiler

Yaklaşık 2 saat süren tartışmalar sonucu localar işletme sınırları içine çekildi

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, kıyı kanunu ve mavi bayrak kriterlerine aykırı yerleştirildiği öne sürülen locaların kaldırılması için sahile gelen belediye ekipleriyle işletme sahipleri arasında gerginlik yaşandı. İşletmelerde çalışan personeller, locaların kaldırılmaması için uzun süre direndi. Yapılan görüşmeler sonucu localar işletme sınırı içerisine çekildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Temmuz Cuma günü Konyaaltı Sahili'ndeki 33 işletmenin kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca, sınır elemanı, kamusal alandaki yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılmasına yönelik işletme sahiplerine ihtarda bulunmuştu. Tartışmalara sebep olan karar sonrası işletme sahiplerine düzenlemeyi yerine getirmeleri için 3 gün süre tanınmıştı. Sürenin dolmasının ardından bugün zabıta, özel güvenlik ve çevik kuvvet ekipleriyle birlikte sahile denetim gerçekleştirdi. Bazı işletmelerde locaların kaldırılmadığını gören yetkililer, zabıtalarla locaları kaldırmak istedi ancak işletme sahipleri buna müsaade etmedi. Yapılanın düzenlemeyle alakası olmadığını, siyasi bir olay olduğunu öne süren işletme sahipleri, kanuna aykırı bir yapılaşmaya gitmediklerini iddia ettiler. Uzun süren tartışma ve görüşmeler sonuç vermeyince, ekipler locaları kaldırmak istedi. İşletmelerde çalışan personeller ise locaların üstüne çıkarak buna engel olmaya çalıştı. Denetimde sosyal mesafe kuralının da sık sık ihlal edildiği görüldü. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin biber gazıyla hazırlık yaptığını gören işletme çalışanları, locaların üzerinde personel tişörtlerini yüzlerine geçirip tedbir almaya çalıştı.

Sahildeki tatilciler, başka noktalara gitti

Uzun süren tartışmalar sonrası bazı localar belediye araçlarına yüklenirken, kalan locaların görüşmeler sonlanıncaya kadar işletme sınırları içerisine alınması istendi. Oluşan gerginlikte sahildeki deniz keyfi yapan vatandaşlar da rahatsız oldu. Bazı kişilerce yapılan uyarıların ardından eşyalarını toplayan tatilcilerin, sahilin başka noktalarına gittikleri görüldü.

"Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil"

Konyaaltı Plaj ve Kafe İşletmeleri İş İnsanları Derneği Orhan Özer, işgal olarak öne sürülen locaları kendi sınırlarına çektiklerini ve durumu bu şekilde yatıştırdıklarını söyledi. Konunun karara bağlanması için belediye başkanıyla görüşme yapacaklarını ifade eden Özer, "Bizim amacımız burada üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Hepimiz ciddi işletmeleriz, ciddi istihdam sağlıyoruz. Aşağı yukarı sahil bandında 4 bin kişi çalışıyor. Belediye ile ortak buluşamadığımız noktalar var. Onlar da şu anda anlayışla karşıladı. Biz de iyi niyete karşılık olarak iki locamızı verdik. Götürdüler, tekrar geri getirecekler. Onlar da bizim iyi bir şekilde hizmet etmemiz için mücadele ettiklerini söylediler" diye konuştu

Kaynak: İHA