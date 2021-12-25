Hattat Hasan Çelebi:  UNESCO'nun kararının devletin mührü olmasını temenni ediyorum

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - UNESCO'nun hat sanatını Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne almasını değerlendiren hat sanatının dünyada yaşayan en büyük ustalarından Hasan Çelebi, "UNESCO'nun bu kararı devletin mührü olmasını temenni ediyorum. UNESCO bu işe sahip çıktığına göre devlet de herhalde üzerine düşeni yapacaktır. Ümit ediyorum hat sanatını korunur" dedi.

Hasan Çelebi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun hat sanatını Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne almasını değerlendirdi. DHA'ya konuşan Hasan Çelebi, "UNESCO bu işe sahip çıktığına göre devlette herhalde üzerine düşeni yapacaktır" diye konuştu.

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