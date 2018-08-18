Dünyaca Ünlü Aktör Jim Carey, Yemen'de Çocukların Öldürüldüğü Saldırıya Tepki Gösterdi

ABD'nin destek verdiği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 9 Ağustos'ta Yemen'in Sada kentinde düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombanın ABD tarafından tedarik edildiği ortaya çıktı. Ünlü aktör Jim Carey, yaşanan olaya tepkisi kalmayarak sitem etti.

ÜNLÜ AKTÖR SALDIRIYA SESSİZ KALMADI

Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, "Yemen'deki bir otobüste 40 masum çocuk öldürüldü. Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz" ifadesini kullanarak tepki gösterdi. Binlerce kişi, bu ifadeleri Twitter hesabında tekrar paylaştı.

KULLANILAN BOMBA AMERİKAN FİRMASININ ÜRETİMİ ÇIKTI

Amerikan CNN kanalının Yemen'deki yerel tanıklara ve uzmanlara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda kullanılan lazer güdümlü MK-82 tipi bombanın Amerikan Lockheed Martin firmasının ürettiği bir bomba olduğu ifade edildi. Haberde, 227 kilogramlık bombanın ABD tarafından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek kapsamında verildiği ve Yemen'de çok sayıda çocuğun hayatına mal olan saldırıda kullanıldığı kaydedildi.