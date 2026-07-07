Zelenskiy NATO'dan hava savunma sistemi istedi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki NATO zirvesinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın artan saldırılarına karşı Kiev'i korumak için müttefiklerine acilen hava savunma sistemini teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Zelenskiy 7 Temmuz Salı sabahı yaptığı açıklamada, "Diğer her şeyi kendimiz yapabiliriz, ancak hava savunma sistemi söz konusu olduğunda müttefiklerimizin kararlılığına ihtiyacımız var" dedi.

Rus füzeleri bir haftadan kısa bir süre içinde Ukrayna'nın başkentini iki kez vurdu. Saldırılarda füzeler apartmanlara isabet etti ve 50'den fazla sivilin ölümüne yol açtı.

Ankara'daki zirvede Zelenskiy, 8 Temmuz Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Bu görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "onurlu" bir barışa yönelik müzakerelere zorlanması gerektiğini savunması bekleniyor.

NATO toplantısı öncesinde Putin ile görüşen Trump da Salı günü, "Bence ikisi de bir anlaşmaya varmak istiyor" dedi.

"Bunun bu kadar uzun sürmesi üzücü ama bence bundan bir sonuç çıkacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yönelik son saldırılar, Ukrayna'nın da Rusya'ya karşı uzun menzilli insansız hava aracı saldırılarını artırdığı, petrol rafinerilerini ve askeri hedefleri vurduğu ve önemli yakıt kıtlığına ve elektrik kesintilerine neden olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın gece boyunca başkente doğru fırlattığı 430 insansız hava aracının "çoğunun" hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini söyledi. Hasarın boyutu henüz net değil.

Rus sosyal medya hesapları, benzin almak için saatlerce kuyrukta bekleyen ve almalarına izin verilen az miktardaki benzin için kavga eden insanların videolarıyla dolu.

Zirve öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye devletleri "üzerlerine düşeni yapmaya" ve Ukrayna'nın "egemenliğini savunmak için" ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamaya çağırdı.

Rutte, Rus kara birliklerinin doğudaki ilerleyişini durdurma çabalarına atıfta bulunarak, Kiev'in "savaş alanındaki dinamikleri değiştirdiğini" vurguladı.

Son dönemdeki insansız hava aracı saldırıları, Ukrayna'ya avantaj sağlamış gibi görünüyor.

Ancak hava saldırılarının şiddetlenmesiyle birlikte Rusya'nın balistik füzeleri Kiev'de ciddi sorunlar yaratmaya başladı.

Ukrayna hava kuvvetleri, Moskova'nın fırlattığı mühimmatın ve önlenenlerin günlük sayısını yayınlıyor.

6 Temmuz Pazartesi günü neredeyse tüm insansız hava araçları başarıyla engellendi, ancak tek bir balistik füze bile durdurulamadı.

Bu kolay bir iş değil. Saatte birkaç bin kilometre hızla yol alıyorlar ve Ukrayna'da karşı koymaya yetecek kadar ABD yapımı Patriot hava savunma füzesi yok.

Zelensky, Pazartesi günü yaptığı açıklamada hayal kırıklığını dile getirerek, "Günümüz dünyasında, üretimin balistik terörden insanları korumaya yetecek kadar artırılamamış olması düpedüz absürt" dedi.

Ukrayna'da siviller öldürülürken, Patriot füzelerinin depolarda durmasının kimseye faydası olmadığını savunan Zelenskiy, Avrupalı müttefiklerden ellerindeki Patriot hava savunma sistemlerini teslim etmelerini istedi.

Ancak Patriot sistemleri dünya genelinde yetersiz sayıda bulunuyor ve Rusya'nın balistik saldırılarını daha da artırması durumunda kaç tanesinin yeterli olacağı da belirsiz.

Bu yüzden Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'nun yardımıyla kendi sistemini üretmesini de gündeme getiriyor.

Ancak Rusya'nın saldırıları, Ukrayna'nın Rusya'nın içine kadar giren saldırılarının Kremlin'in canını sıkmaya başladığını gösteriyor.

Moskova Kiev'i petrol rafinerilerine insansız hava araçlarıyla saldırarak, "terörizme" başvurmakla suçluyor. Rusya yıllarca Ukrayna'daki sivil altyapıyı, hatta kış ortasında elektrik santrallerini hedef aldı.

Zelenskiy Putin'i Kiev'in kabul edebileceği şartlarda barış görüşmelerine zorlamaya çalışıyor. Bu şartlarda biri Moskova'nın, hâlâ talep ettiğinin aksine, Donbas bölgesinin tamamının Rusya'ya teslim edilmemesi.

Ukrayna insansız hava araçları artık neredeyse her gün Rusya'daki askeri lojistik noktalarını, petrol rafinerilerini ve enerji santrallerini hedef alarak, elektrik kesintilerine, yakıt ve gıda kıtlığına ve resmi bir olağanüstü hâl ilanına neden oluyor.

Yerel bir sakin BBC'ye yaptığı açıklamada durumun "felaket" olduğunu ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonraki çalkantılı 1990'ları hatırlattığını söyledi.

Putin'in en büyük iddialarından biri, ülkeyi o kaostan "kurtardığı" ve Rusya'yı "diz çöktüğü yerden" kaldırdığı.

Şimdi ise başlattığı savaş, insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarla Moskova'yı bile tehlikeye atıyor, ayrıca yaygın yakıt kısıtlamalarına yol açıyor.

Yani Zelenskiy, NATO'ya ve Trump'a Ukrayna'nın savaşın gidişatını değiştirdiğini ve baskı uygulamaya devam ederek, müttefiklerinin yardımıyla birlikte Rusya'yı müzakerelere zorlayabileceğini anlatmaya çalışacak.

Trump son zamanlarda Ukrayna'dan etkilenmiş gibi görünse de, bu hafta Putin'le 90 dakika süren bir telefon görüşmesi yaparak, Rus lidere kendi bakış açısını ortaya koyma fırsatı verdi.

Kiev, bir başka zorlu kış başlamadan önce bu savaşı "güç veya diplomasi yoluyla" ama hızla sona erdirmek istiyor.

Ancak Zelenskiy'nin savına göre, bunun gerçekleşebilmesi için Ukrayna'nın şehirlerini ve sivillerini korumak amacıyla daha fazla füze önleme sistemine ihtiyacı var.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .