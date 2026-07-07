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Bozdoğan'daki yangında söndürme çalışmaları 7. saate ulaştı

Bozdoğan'daki yangında söndürme çalışmaları 7. saate ulaştı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat ve otluk alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi 7 saattir aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat ve otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 7 saattir aralıksız sürüyor.

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor. Yaklaşık 7 saattir devam eden söndürme çalışmalarında kara ve hava gücü de artırılırken, yangına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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