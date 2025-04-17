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Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementleri anlaşması için tarih verdi

Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementleri anlaşması için tarih verdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile müzakere edilen nadir toprak elementleri anlaşmasının perşembe günü toplanacak çevrimiçi toplantıda imzalanabileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa ve ABD ile müzakere edilen nadir toprak elementleri anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI PERŞEMBE GÜNÜ İMZALANABİLİR"

Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşmasının perşembe günü yapılacak çevrim içi toplantıda imzalanabileceğini ifade etti.

"ÇİN, RUSYA'YA SİLAH SAĞLIYOR"

Rusya ile süren savaşla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Çin'in Rusya'ya silah sağladığına ilişkin ellerinde istihbarat raporları olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri ayrıca, Çin'in Rusya topraklarında silah üretimine destek olduğunu da iddia etti.

Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir

"RUSYA, SUMİ YÖNÜNDE 60 BİNE YAKIN ASKER TOPLADI"

Diğer yandan Zelenskiy, daha önce de dile getirdiği Rusya'nın Sumi Oblastı'na yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiasına ilişkin yeni bilgiler verdi. Zelenskiy, Moskova'nın Sumi yönünde 60 bine yakın asker topladığını öne sürdü.

"RUSYA, ZAPORİJYA VE POKROVSK'A SALDIRI BAŞLATTI"

Rusya'nın Zaporijya ve Pokrovsk bölgelerine saldırı başlattığını da ifade eden Zelenskiy, çok sayıda askerin cepheye sürüldüğünü söyledi.

Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir

TRUMP-ZELENSKİY KAVGASI NEDENİYLE İMZALANMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen 28 Şubat'ta Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı. Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

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Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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