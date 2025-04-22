Zelenskiy'den Koşulsuz Ateşkes Açıklaması

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın Londra'da, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin koşulsuz ateşkesi görüşeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin 23 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı için koşulsuz ateşkesi görüşeceğini duyurdu. Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Koşulsuz ateşkesi sağlamak ve ardından kalıcı barışı tesis etmek için yapıcı şekilde ilerlemeye hazırız" dedi.