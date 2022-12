Zelenski ve Biden ABD'de buluştu! Ukrayna liderinin konuşmasını tüm Kongre ayakta alkışladı

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ile girdikleri savaşın başından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştirdi. Kongre üyelerine hitap eden Zelenski, "Ukrayna yaşıyor ve Rusya'yı geri püskürtüyor. İşte bu nedenle Avrupalılar şu an her zamankinden daha güçlü. Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti." dedi. Zelenski'nin sözleri ayakta alkışlanırken Biden ise Ukrayna'ya her daim yardım edeceklerini söyledi.