Zelenski ve Biden ABD'de buluştu! Ukrayna liderinin konuşmasını tüm Kongre ayakta alkışladı

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ile girdikleri savaşın başından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştirdi. Kongre üyelerine hitap eden Zelenski, "Ukrayna yaşıyor ve Rusya'yı geri püskürtüyor. İşte bu nedenle Avrupalılar şu an her zamankinden daha güçlü. Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti." dedi. Zelenski'nin sözleri ayakta alkışlanırken Biden ise Ukrayna'ya her daim yardım edeceklerini söyledi.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna-Rusya savaşında kaos devam ediyor. Ukrayna askerleri cephede Rus askerleriyle çatışırken, bölgedeki sivil halkın yaşam şartları git gide kötüleşiyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün bir dizi temasta bulunmak üzere ABD'ye gitti.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Zelenski, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlığındaki oturumda, Kongre üyeleri Zelenski'yi uzun süre ayakta alkışlayarak karşıladı. Konuşmasına başta Amerikan halkı olmak üzere Kongre üyelerine teşekkür ederek başlayan Zelenski "Burada olmak benim için bir ayrıcalıktır." görüşünü dile getirdi.

"RUS TİRANLIĞI ÜZERİMİZDEKİ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ"

Zelenski, tüm dünyanın zihninde Rusya'ya galip geldiklerini söyleyerek, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya'yı) geri püskürtüyor. İşte bu nedenle Avrupalılar şu an her zamankinden daha güçlü. Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti. Bir daha asla zihinlerimizi etkileyemeyecek. Bu mücadele çocuklarımız ve torunlarımızın nasıl bir dünyada yaşayacaklarına karar verecek." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, gelecek yılın hem Ukrayna hem de ABD için "dönüm noktası" olacağını ifade ederek, Ukrayna'nın cesareti ve ABD'nin kararlılığına vurgu yaptı.

"PARANIZ SADAKA DEĞİL, DEMOKRASİYE YATIRIM"

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesine yapılan finansal destek için de teşekkür ederek, "Paranız sadaka değil, küresel güvenlik ve demokrasiye yapılan bir yatırımdır." diye konuştu. Rusya'yı "terör devleti" şeklinde tanımlayan Zelenski, bu ülkeden barışa yönelik adımlar beklemenin naiflik olacağını, Rusların kendilerinin de Kremlin tarafından zehirlendiğini, Rusya'nın yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti.

BARIŞ ZİRVESİ TEKLİFİ

Zelenski, Ukrayna'nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız." dedi. Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenski, önerdikleri barış inisiyatifini Biden'ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

BIDEN: UKRAYNA'NIN YANINDA OLACAĞIZ

ABD Başkanı Joe Biden, Zelenski'ye "Endişelenmenize gerek yok, Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız." dedi. ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya verdiği yardımları özetleyen Biden, ülkesinin Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti. ABD Başkanı Biden, şöyle devam etti:

"(Avrupa ülkelerinin iradelerinde) Bu konuda herhangi bir değişime dair emare görmedim. Burada neyin tehlikede olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupalı ortaklarımız ise bunu en iyi anlayanlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal ettiğini görmedik. Biz direnç göstermediğimiz, Ukraynalılara direnmek için destek vermediğimiz sürece Putin'in değişeceğine dair bir emare göremediler. Hepimiz neyin tehlikede olduğunu biliyoruz. Egemenlik fikri, BM Antlaşması tehlikede. (Putin) NATO'yu zayıflatacağını düşündü ama bunun yerine NATO'yu daha da güçlendirdi."