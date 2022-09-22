Zelenski'den dikkat çeken Rusya talebi: BM'deki veto hakkını elinden alın

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na, gönderdiği video mesajla hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya'nın BMGK'daki veto hakkı elinden alınmalı" ifadesini kullandı. Batılı ülkelere de çağrıda bulunarak Rusya'ya karşı yaptırımların artırılmasını talep eden Zelenski, "Ukrayna'da barışı sağlamanın yolu saldırgana karşı uygulanan yaptırımlardır" dedi. Zelenski, hitabının ardından BM Genel Kurulu'nda ayakta alkışlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla hitap etti.

"RUSYA ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANMALI"

Ukrayna'nın İzyum kentinde ortaya çıkan toplu mezardan da bahseden Zelenski, Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirtti. Zelenski, "Rusya Ukrayna'ya, halkımıza karşı suç işledi. Bu nedenle devletimiz, Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.

"SADECE PUTİN SAVAŞ İSTİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi askeri seferberliğe de değinen Zelenski, tüm dünyanın barış isterken Putin'in istemediğini söyleyerek, "Ukrayna barış istiyor, Avrupa barış istiyor, dünya barış istiyor. Sadece Vladimir Putin savaş istiyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA YAPTIRIMLARI ARTIRIN" ÇAĞRISI

Konuşmasında batılı ülkelere de çağrıda bulunarak Rusya'ya karşı yaptırımların arttırılmasını talep eden Zelenski, "Ukrayna'da barışı sağlamanın yolu saldırgana karşı uygulanan yaptırımlardır" dedi.

"SAVAŞTAN KAÇMAK İÇİN 88 GÖRÜŞME YAPILDI"

Rusya'yı "terörist bir devlet" olarak nitelendiren ve ülkesinde işlenen suçlara karşı özel bir mahkeme kurulması gerektiğini de savunan Zelenski, Rusya ile savaşmamak için müzakerelerde yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu savaşı kışkırtan biz değildik. Savaştan kaçınmak için 88 görüşme yapıldı. Ancak Rusya bu saldırı suçunu durdurmak yerine onu büyük bir işgale dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN 5 MADDE

Rusya ile barış için 5 madde açıklayan Zelenski, "Formülümüzün beş maddesi, saldırganlığın cezalandırılması, yaşamın korunması, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu, güvenlik garantileri ve kendimizi savunma kararlılığı. Bu zaten Rusya tarafından iyi bilinen suç ve ceza formülüdür" dedi. "Bu formülde eksik olan tek şey tarafsızlık" ifadelerini kullanan Zelenski, "İnsani değerler ve barış saldırı altındayken tarafsızlıktan bahsedenler başka bir anlama geliyor. Kayıtsızlıktan bahsediyorlar. Savaş koşullarını oluşturan da budur. Barış koşullarını oluşturmak için düzeltilmesi gereken şey bu" dedi. Zelenski, hitabının ardından BM Genel Kurulu'nda ayakta alkışlandı.