Haberler

Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
Haber Videosu

Afganistan'da yasak olmasına rağmen sürdürülen "Bacha Bazi" geleneğinde, küçük erkek çocuklar kadın kıyafetleri giydirilerek eğlencelerde dans ettiriliyor ve çoğu zaman istismara maruz kalıyor. BM, bu uygulamayı ağır bir çocuk hakları ihlali olarak tanımlıyor.

Afganistan'da yasal olarak yasak olmasına rağmen gizlice sürdürülen "Bacha Bazi" geleneği, çocuk istismarının en acı örneklerinden biri olarak varlığını koruyor.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR HEDEFTE

"Çocuk oyunu" anlamına gelen Bacha Bazi'de, özellikle yoksul ailelerin küçük yaşlardaki erkek çocukları hedef alınıyor. Çocuklar kadın kıyafetleri giydirilerek düğünlerde ve özel eğlencelerde dans ettiriliyor. İnsan hakları raporlarına göre bu durum, çoğu zaman cinsel istismar ve şiddetle sonuçlanıyor.

Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

YASAK AMA SÜRÜYOR

Afgan yasaları bu uygulamayı açıkça suç sayıyor. Ancak bazı yerel güç odaklarının koruması ve devlet otoritesinin zayıflığı nedeniyle gelenek tamamen engellenemiyor. İnsan hakları örgütleri, Bacha Bazi'nin modern kölelik ve çocuk istismarının en ağır biçimlerinden biri olduğunu vurguluyor.

Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

ULUSLARARASI TEPKİ

Birleşmiş Milletler ve UNICEF'in raporlarında Bacha Bazi, Afganistan'daki en ciddi çocuk hakları ihlallerinden biri olarak gösteriliyor. Uluslararası kamuoyu, hükümetten daha sert önlemler almasını isterken, uygulamanın mağduru çocukların rehabilitasyonu ve korunması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu belirtiliyor.

Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

TEMEL NOKTALAR

  • Kökeni: Afganistan, özellikle savaş ve ekonomik yoksunluk dönemlerinde yaygınlaştı.
  • Mağdurlar: Çoğunlukla yoksul ailelerin çocukları hedef alınıyor.
  • Uygulama: Çocuklar kadınsı kıyafetler giydirilerek düğün ve eğlencelerde dans ettiriliyor, ardından istismara açık hale getiriliyor.
  • Yasal Durum: Afganistan yasalarına göre yasak olmasına rağmen, özellikle yerel güç odaklarının koruması nedeniyle uygulama tamamen engellenemiyor.
  • Uluslararası Tepki: İnsan hakları örgütleri, Bacha Bazi'yi modern kölelik ve çocuk istismarı olarak tanımlıyor.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Nöbetçi öğretmen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i tanımadı

Nöbetçi öğretmen Milli Eğitim Bakanı'nı tanımadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

Kız yurdundaki skandalın faturası kesildi! 3 kişi görevden alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.