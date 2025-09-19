Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
Afganistan'da yasak olmasına rağmen sürdürülen "Bacha Bazi" geleneğinde, küçük erkek çocuklar kadın kıyafetleri giydirilerek eğlencelerde dans ettiriliyor ve çoğu zaman istismara maruz kalıyor. BM, bu uygulamayı ağır bir çocuk hakları ihlali olarak tanımlıyor.
Afganistan'da yasal olarak yasak olmasına rağmen gizlice sürdürülen "Bacha Bazi" geleneği, çocuk istismarının en acı örneklerinden biri olarak varlığını koruyor.
KÜÇÜK ÇOCUKLAR HEDEFTE
"Çocuk oyunu" anlamına gelen Bacha Bazi'de, özellikle yoksul ailelerin küçük yaşlardaki erkek çocukları hedef alınıyor. Çocuklar kadın kıyafetleri giydirilerek düğünlerde ve özel eğlencelerde dans ettiriliyor. İnsan hakları raporlarına göre bu durum, çoğu zaman cinsel istismar ve şiddetle sonuçlanıyor.
YASAK AMA SÜRÜYOR
Afgan yasaları bu uygulamayı açıkça suç sayıyor. Ancak bazı yerel güç odaklarının koruması ve devlet otoritesinin zayıflığı nedeniyle gelenek tamamen engellenemiyor. İnsan hakları örgütleri, Bacha Bazi'nin modern kölelik ve çocuk istismarının en ağır biçimlerinden biri olduğunu vurguluyor.
ULUSLARARASI TEPKİ
Birleşmiş Milletler ve UNICEF'in raporlarında Bacha Bazi, Afganistan'daki en ciddi çocuk hakları ihlallerinden biri olarak gösteriliyor. Uluslararası kamuoyu, hükümetten daha sert önlemler almasını isterken, uygulamanın mağduru çocukların rehabilitasyonu ve korunması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu belirtiliyor.
TEMEL NOKTALAR
- Kökeni: Afganistan, özellikle savaş ve ekonomik yoksunluk dönemlerinde yaygınlaştı.
- Mağdurlar: Çoğunlukla yoksul ailelerin çocukları hedef alınıyor.
- Uygulama: Çocuklar kadınsı kıyafetler giydirilerek düğün ve eğlencelerde dans ettiriliyor, ardından istismara açık hale getiriliyor.
- Yasal Durum: Afganistan yasalarına göre yasak olmasına rağmen, özellikle yerel güç odaklarının koruması nedeniyle uygulama tamamen engellenemiyor.
- Uluslararası Tepki: İnsan hakları örgütleri, Bacha Bazi'yi modern kölelik ve çocuk istismarı olarak tanımlıyor.