Yunanistan yardımlarına devam ediyor! 5 uçak Türkiye'ye insani yardım malzemesi getirecek
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Türkiye'nin yardım çağrısına ilk günden bu yana olumlu yanıt veren Yunanistan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından Türkiye'ye 5 uçakla insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı.
Yunanistan hükümeti Türkiye'ye 5 uçakla insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı. Buna göre Yunanistan'dan Türkiye'ye 7 bin 500 battaniye, 1500 yatak ve hem barınma ihtiyacı olarak hem de mobil muayenehane olarak kullanılabilecek 500 çadır gönderilecek.
MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi için acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderilmesine karar verildiği belirtildi.
5 UÇAK GÖNDERİLİYOR
Türk yetkililer, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde AB Komisyonu ile koordineli bir şekilde gönderilen insani yardım için AEGEAN Havayolları Türkiye'ye 5 uçuş gerçekleştirecek. Öte yandan Yunanistan, biri pazartesi, diğeri dün olmak üzere Türkiye'ye iki ayrı arama kurtarma ekibi göndermişti.