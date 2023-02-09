Yunanistan yardımlarına devam ediyor! 5 uçak Türkiye'ye insani yardım malzemesi getirecek

Yunanistan hükümeti Türkiye'ye 5 uçakla insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı. Buna göre Yunanistan'dan Türkiye'ye 7 bin 500 battaniye, 1500 yatak ve hem barınma ihtiyacı olarak hem de mobil muayenehane olarak kullanılabilecek 500 çadır gönderilecek.

MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi için acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

5 UÇAK GÖNDERİLİYOR

Türk yetkililer, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde AB Komisyonu ile koordineli bir şekilde gönderilen insani yardım için AEGEAN Havayolları Türkiye'ye 5 uçuş gerçekleştirecek. Öte yandan Yunanistan, biri pazartesi, diğeri dün olmak üzere Türkiye'ye iki ayrı arama kurtarma ekibi göndermişti.