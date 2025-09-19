Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Gazze'de İsrail'in saldırıları binlerce sivilin ölümüne yol açarken, uluslararası kamuoyunda tepkiler büyümeye devam ediyor. Ancak Yunanistan'dan gelen bir destek açıklaması dikkat çekti.

İSRAİL'E "KİLİT MÜTTEFİK" DESTEĞİ

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Kudüs'ün üç semavi din için kutsal kabul edildiğini hatırlatmasına rağmen, şehrin bir "Yahudi şehri" olduğunu savundu. Georgiadis, İsrail'in kendileri için kilit bir müttefik olduğunu, Türkiye'nin ise düşman olarak görüldüğünü öne sürdü.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis

"KUDÜS YAHUDİ ŞEHRİDİR"

Georgiadis, "Erdoğan Kudüs'ün Araplara ait olduğunu söylüyor. Netanyahu ise Kudüs'ün Yahudi şehri olduğunu hatırlatıyor. Kudüs gerçekten de bir Yahudi şehridir. Şehri Yahudiler kurdu, kutsal şehir onların mirasıdır. Tarihsel gerçekleri görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Yunan bakanın açıklamaları, Türkiye kamuoyunda büyük tepki çekti. Gazze'de saldırılar sürerken yapılan bu çıkış, İsrail'e verilen küstah bir destek olarak değerlendirildi.