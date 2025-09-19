Haberler

Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
Haber Videosu

Gazze'deki katliamlar sürerken Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Kudüs'ün "Yahudi şehri" olduğunu savunarak İsrail'i "kilit müttefik" ilan etti. Açıklamalar Türkiye kamuoyunda büyük tepki topladı.

Gazze'de İsrail'in saldırıları binlerce sivilin ölümüne yol açarken, uluslararası kamuoyunda tepkiler büyümeye devam ediyor. Ancak Yunanistan'dan gelen bir destek açıklaması dikkat çekti.

İSRAİL'E "KİLİT MÜTTEFİK" DESTEĞİ

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Kudüs'ün üç semavi din için kutsal kabul edildiğini hatırlatmasına rağmen, şehrin bir "Yahudi şehri" olduğunu savundu. Georgiadis, İsrail'in kendileri için kilit bir müttefik olduğunu, Türkiye'nin ise düşman olarak görüldüğünü öne sürdü.

Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli ettiYunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis

"KUDÜS YAHUDİ ŞEHRİDİR"

Georgiadis, "Erdoğan Kudüs'ün Araplara ait olduğunu söylüyor. Netanyahu ise Kudüs'ün Yahudi şehri olduğunu hatırlatıyor. Kudüs gerçekten de bir Yahudi şehridir. Şehri Yahudiler kurdu, kutsal şehir onların mirasıdır. Tarihsel gerçekleri görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Yunan bakanın açıklamaları, Türkiye kamuoyunda büyük tepki çekti. Gazze'de saldırılar sürerken yapılan bu çıkış, İsrail'e verilen küstah bir destek olarak değerlendirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıyusuf ayan:

yahu o.c anladık müttefikinde neden yalan söylüyorsun

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Bütün liderler iç piyasayı yemliyor. Yoksa kendi aralarında ne de güzel anlaşırlar , paylaşırlar!

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarınurullah coşkun:

Bunlar nato müttefiğimiz.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

yunan devleti dost diyor halkı israili düşman biliyor. tuhaf. yunan ve israil bir olsa bile bi bok yapamazlar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Evren'in , Gnl. Rogers Planı şanslıları

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kudüs fethedilmeden önce yahudilerin elinde idi..ve bu İslamiyete önce idi..zamanla hititiyanlıkta oralarda bende varım dedi..İslam ordusu kudüsü feth etti. İlk kıble orası idi..ta ki merkezin fethine kadar..sonradan Kudüs üç dinin merkez noktalarından biri oldu..benden bu kadar eksik ve yanlışım varsa özür...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu

Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu
Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı

Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı
Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı

Bakan Fidan: Basına yansımayan çok sert kararlar alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.