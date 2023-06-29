Sandıkta ipi göğüsleyemeyen Çipras parti genel başkanlığından istifa etti! Vedayı Nazım Hikmet'in şiiriyle yaptı

Yunanistan'ın ana muhalefet lideri Çipras, SYRIZA partisi liderliğinden istifa etti. Çipras veda konuşmasında Nazım Hikmet'ten alıntı yaparak, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" dedi. Pazar günü düzenlenen genel seçimlerden Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi zaferle çıkmış, Çipras'ın partisi ise yüzde 17,8 oyda kalmıştı.

Yunanistan'da solcu lideri Alexis Çipras, seçimlerde aldığı yenilginin ardından partisi SYRIZA'nın başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

"TUZAKLARLA DOLU BİR YOLCULUKTU"

Çipras televizyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi.

"TABİİ Kİ ADAY OLACAĞIM"

Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu. Parti üyelerinin yeni bir parti lider kadrosu seçmesini önermeye, ilgili sürece hemen başlanmasına karar verdim. Ben de tabii ki aday olmayacağım."

NAZIM HİKMET'TEN ALINTI YAPTI

Değişim sürecinde ve öncesinde parti için çalışmaya devam edeceğini belirten Çipras, konuşmasında Nazım Hikmet'ten alıntı yaparak "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" dedi.

Alexis Çipras

SEÇİMLERDE YÜZDE 17,84 OY ALDI

Yunanistan'da geçen pazar düzenlenen genel seçimlerden, 4 yıldır başbakanlık görevini yürüten Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40,55 oyla zaferle çıktı. Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise yüzde 17,8 oyla 48 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi.

Kiryakos Miçotakis

SONUÇLARI "BÜYÜK BİR YENİLGİ" OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİ

Çipras seçim sonrası Yunan basınına, seçim sonuçlarını büyük bir yenilgi olarak değerlendirmiş, parti kadrolarında tepeden tırnağa değişim gerektiğini belirterek kendisinin durumunu da parti üyelerinin demokratik süreçte değerlendireceğini açıklamıştı.