Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Yunanistan, Türkiye'ye karşı adalarda silahlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin donanma ve İHA kapasitesine karşı çözümler üretmeye çalışan Atina, İsrail'le anlaşmalar yapıyor.

ATİNA, İSRAİL YAPIMI FÜZELERİ KONUŞANDIRDI

Yunanistan Kara Kuvvetleri son olarak, hassas vuruş yapabilen, kara ve hava hedeflerine karşı kullanılan İsrail yapımı Spike NLOS füzelerini Evros Adası'na konuşlandırdı. Ağustos ayında envatere giren füzeler, hızla adalara dağıtıldı.

"TÜRKİYE BİRİNCİ VE TEMEL TEHDİT"

Yunanistan'da 2026 Mali Yılı Devlet Bütçesi görüşmeleri sırasında Parlamento Genel Kurulu'nda konuşan Savuna Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Yunanistan için 'birinci ve temel tehdit' olduğunu söyledi. Dendias, "Bu soru bana defalarca soruldu. Bizim için birinci ve temel tehdidin nereden geldiğini en açık şekilde, sayılarla ortaya koydum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma harcamasının arttığını ve Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini savunan Dendias, "Bu, başka tehditlerin olmadığı anlamına gelmez. Ancak açıkça dile getirilmiş bir savaş tehdidi varken diğer her şey ikinci planda kalır" dedi.

SPIKE NLOS FÜZELERİ

Spike NLOS (Non-Line-of-Sight), İsrail merkezli Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen, Spike füze ailesinin en uzun menzilli ve en gelişmiş üyesidir. Bu füze sistemini diğerlerinden ayıran temel özellik, operatörün hedefi doğrudan görmesine gerek kalmadan (görüş hattı ötesi), yaklaşık 32 ile 50 kilometre arasındaki mesafelerden hedefleri yüksek hassasiyetle vurabilmesidir. "Gezgin" bir mühimmat gibi hareket edebilen Spike NLOS, uçuş sırasında operatöre gerçek zamanlı görüntü aktararak hedefin havada güncellenmesine, değiştirilmesine veya saldırının iptal edilmesine olanak tanıyan bir "fiber optik veya radyo veri bağı" teknolojisine sahiptir.

Sistem, çok yönlü yapısı sayesinde helikopterlerden, deniz platformlarından veya kara araçlarından fırlatılabilir; bu da onu hem hareketli zırhlı birliklere hem de stratejik sabit hedeflere karşı son derece etkili kılar. Modern savaş alanının en ölümcül tanksavar ve çok amaçlı füzelerinden biri olarak kabul edilen Spike NLOS, özellikle zorlu arazi koşullarında ve düşman hava savunma menzili dışından güvenli atış yapabilme yeteneğiyle stratejik bir avantaj sağlar.