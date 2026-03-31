Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında verilen gözaltı kararı, sadece adli süreci değil siyasi dengeleri de hareketlendirdi. Bozbey’in tutuklanması halinde belediyenin yönetiminin değişebileceği konuşuluyor.

MUSTAFA BOZBEY GÖZALTINDA

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mustafa Bozbey dahil 55 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve üyelik, rüşvet, suçtan elde edilen mal varlığını aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla yürütüldüğü belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Bozbey’in ailesinden bazı isimlerin de bulunduğu aktarıldı.

BOZBEY’İN DURUMU SİYASİ DENGELERİ BELİRLEYECEK

Operasyonun ardından Ankara kulisleri de hareketlendi. Siyasetin odağı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çevrilirken, Bozbey’in hukuki sürecinin belediye yönetimini doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor.

GÖREVDEN ALINIRSA SEÇİM YAPILACAK

Bozbey’in tutuklanması halinde görevden uzaklaştırılması bekleniyor. Bu durumda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, başkanvekili belirlemek için seçim sürecine girecek.

MECLİS AK PARTİ VE MHP ÇOCUNLUKTA

Belediye meclisindeki mevcut dağılım, olası bir yönetim değişikliği ihtimalini güçlendiriyor. Mecliste CHP’nin 41, İYİ Parti’nin 6, Yeniden Refah Partisi’nin 1 ve Büyük Birlik Partisi’nin 1 üyesi bulunuyor. AK Parti ve MHP’nin toplam üye sayısının ise 57. Bu tabloya göre başkanvekilliği seçiminde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP’nin belirleyici olacağı, bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminin el değiştirebileceği ifade ediliyor.

47 YIL SONRA CHP'YE GEÇTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra el değiştirerek CHP'ye geçmişti. Mustafa Bozbey, yüzde 47,62 oy alarak en yakın rakibi Alinur Aktaş'ı geride bırakarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Bundan tam 47 yıl önce 1977'de CHP'li Mustafa Eroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmişti.

Kaynak: Haberler.com