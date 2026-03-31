163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

Büyük bir değişim hikayesine imza atan Cole Prochaska, verdiği kilolarla gündeme geldi. Genç adamın son durumu dikkat çekti.

163 KİLO VERDİ

Azmi ve kararlılığıyla tam 163 kilo veren Prochaska, kısa sürede büyük bir fiziksel değişim yaşadı. Bu süreç sosyal medyada da ilgi gördü.

AMELİYAT İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Ancak hızlı kilo kaybı sonrası oluşan fazla deriler nedeniyle ameliyat olması gereken Prochaska, bu operasyonun maliyetini karşılayabilmek için yardım çağrısında bulundu. Yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan Prochaska, destek talebini duyurarak yardım istedi.