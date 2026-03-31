Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu

Bosna'nın Dünya Kupası play-off maçı öncesi antrenmanının, Avrupa Birliği askeri kılığına giren ve üzerinde İtalya arması bulunan bir kişi tarafından gizlice kaydedildiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, şahsın ne kadar süre kayıt aldığı ve İtalya ile bağlantısının olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Dünya Kupası play-off mücadelesi öncesinde Bosna cephesinden gelen iddia futbol gündemine bomba gibi düştü. Kritik maç öncesi yaşanan olay büyük şaşkınlık yarattı.

ASKERİ KIYAFETLE ANTRENMANA SIZDI

Bosna teknik heyeti, Avrupa Birliği askeri kılığına girmiş bir kişinin antrenmanı gizlice kaydettiğini açıkladı. Üzerinde İtalya arması bulunan askeri mont giyen şahsın, dikkat çekmemek için bu şekilde sahaya sızdığı belirtildi.

CEP TELEFONUYLA TAKTİKLERİ KAYDETTİ

Şahsın, vücuduna gizlediği cep telefonu ile yasaklı bölgeden Bosna'nın taktik çalışmalarını kayıt altına aldığı ifade edildi. Durumu fark eden teknik ekip, kişiyi antrenman sahasından derhal çıkardı.

SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından söz konusu kişinin ne kadar süre kayıt yaptığı ve İtalya Futbol Federasyonu ile bağlantısının olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan böyle gözaltına alındı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede

Milyonları ilgilendiren karar! Trafikte yeni dönem yarın başlıyor
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan böyle gözaltına alındı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

Film değil gerçek! Polis ülkenin her yerinde onu arıyor