Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

WWE RAW'da yaşananlar geceye damga vururken, sosyal medya fenomeni iShowSpeed'in yaptığı hamle büyük yankı uyandırdı.

MUŞTAYI TAKTI, TEK YUMRUKTA DEVİRDİ

Ringde yaşanan anlarda iShowSpeed'in muştayı takarak LA Knight'a tek yumruk attığı ve rakibini yere serdiği görüldü. Bu müdahale izleyenleri şaşkına çevirdi.

GERÇEK GİBİ AMA SENARYO

Yaşanan anlar büyük yankı uyandırsa da WWE'nin profesyonel güreş organizasyonu olduğu ve senaryolu bir eğlence formatında gerçekleştiği biliniyor. Olay gerçek bir dövüş değil, kurgu kapsamında yaşandı.

Speed'in hamlesi sonrası Logan Paul avantajı ele geçirirken, karşılaşmanın kaderi bu anla birlikte değişti. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, WWE hayranları arasında geniş yankı buldu.

