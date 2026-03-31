Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Irak’tan çekilen NATO unsurlarına ait yaklaşık 20 zırhlı araçlık konvoy görüntülendi. İtalya’ya ait askeri plaka ve bayrakların yer aldığı konvoyun, Habur’dan giriş yaparak İncirlik Üssü’ne ilerlediği öğrenildi. Nusaybin’de kısa süreli mola veren konvoyun, İtalyan askerler ve diplomatik personelden oluştuğu belirtildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Irak’tan çekilen NATO unsurlarına ait olduğu değerlendirilen askeri konvoy dikkat çekti. İlçe merkezinden geçen zırhlı araçlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

20 ZIRHLI ARAÇLIK KONVOY

Yaklaşık 20 zırhlı araçtan oluşan konvoyun ilçe merkezinden geçişi sırasında güvenlik önlemleri artırıldı. Görüntülerde araçların üzerinde İtalya’ya ait askeri plaka ve bayrakların bulunduğu görüldü.

YEMEK MOLASI VERDİLER

Konvoyun, Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı ve Adana’daki İncirlik Üssü’ne doğru ilerlediği öğrenildi. Bu sırada Nusaybin’de kısa süreli yemek molası verildiği belirtildi.

İTALYAN ASKERLERDEN OLUŞUYOR

Konvoyun, NATO’nun Irak Misyonu kapsamında ülkeden ayrılan İtalyan askerlerden oluştuğu ifade edildi. Ayrıca İtalya’nın Irak Büyükelçiliği personelinin de konvoyda yer aldığı öğrenildi.

NATO’DAN YENİ KARARLAR

NATO makamlarının son dönemde bölgedeki gelişmeler doğrultusunda “NATO Irak Misyonu”na ilişkin bazı yeni kararlar aldığı biliniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen sevkiyatın dikkatle takip edildiği değerlendiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti

Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Nikah kıyacaklardı, hayatlarının şokunu yaşadılar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber