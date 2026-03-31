Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Irak’tan çekilen NATO unsurlarına ait yaklaşık 20 zırhlı araçlık konvoy görüntülendi. İtalya’ya ait askeri plaka ve bayrakların yer aldığı konvoyun, Habur’dan giriş yaparak İncirlik Üssü’ne ilerlediği öğrenildi. Nusaybin’de kısa süreli mola veren konvoyun, İtalyan askerler ve diplomatik personelden oluştuğu belirtildi.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Irak’tan çekilen NATO unsurlarına ait olduğu değerlendirilen askeri konvoy dikkat çekti. İlçe merkezinden geçen zırhlı araçlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
20 ZIRHLI ARAÇLIK KONVOY
Yaklaşık 20 zırhlı araçtan oluşan konvoyun ilçe merkezinden geçişi sırasında güvenlik önlemleri artırıldı. Görüntülerde araçların üzerinde İtalya’ya ait askeri plaka ve bayrakların bulunduğu görüldü.
YEMEK MOLASI VERDİLER
Konvoyun, Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı ve Adana’daki İncirlik Üssü’ne doğru ilerlediği öğrenildi. Bu sırada Nusaybin’de kısa süreli yemek molası verildiği belirtildi.
İTALYAN ASKERLERDEN OLUŞUYOR
Konvoyun, NATO’nun Irak Misyonu kapsamında ülkeden ayrılan İtalyan askerlerden oluştuğu ifade edildi. Ayrıca İtalya’nın Irak Büyükelçiliği personelinin de konvoyda yer aldığı öğrenildi.
NATO’DAN YENİ KARARLAR
NATO makamlarının son dönemde bölgedeki gelişmeler doğrultusunda “NATO Irak Misyonu”na ilişkin bazı yeni kararlar aldığı biliniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen sevkiyatın dikkatle takip edildiği değerlendiriliyor.