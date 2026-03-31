Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu hakkında sosyal medyada yayılan 'Beşiktaş formasını imzalamadı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İddiaların aksine, Çalhanoğlu'nun Beşiktaş formasını imzaladığına dair görüntüler yayıldı.
A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu hakkında ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu. Ancak olayın aslı çok geçmeden netlik kazandı.
"İMZALAMADI" İDDİASI YAYILDI
Sosyal medyada, Hakan Çalhanoğlu'nun Beşiktaş formasını imzalamayı reddettiği yönünde paylaşımlar yapılırken, bu iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
Yayılan iddiaların aksine Hakan Çalhanoğlu'nun Beşiktaş formasını imzaladığı ve o anların görüntülerinin ortaya çıktığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.
MİLLİ TAKIM VURGUSU
Ortaya çıkan görüntülerin ardından birçok kullanıcı, "Milli takım üzerinden algı yapılmaya çalışılıyor" yorumunda bulundu. Özellikle Kosova maçı öncesi bu tür iddiaların gündeme gelmesi dikkat çekti.
"YALAN BİLGİLER ZARAR VERİYOR"
Yapılan yorumlarda, bu tarz asılsız haberlerin milli takım atmosferine zarar verdiği ifade edildi.