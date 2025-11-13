Haberler

20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

Güncelleme:
Türkiye, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerinin yasını tutarken, Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepkilere neden oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'nin sahibi olduğu "C130" tipi askeri kargo uçaklarının fotoğraflarına yer verilen skandal paylaşıma bir de, "Günün fotoğrafı" notu düşüldü.

  • Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından 'C130' tipi askeri kargo uçaklarının fotoğrafları 'Günün fotoğrafı' notuyla paylaşıldı.
  • Türkiye'ye ait 'C130' tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü ve 20 personel şehit oldu.
  • Şehit olan 20 askerin naaşları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 'A400M' askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Türkiye, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin yasını tutarken, Yunanistan'dan küstah bir hamle geldi.

SKANDAL PAYLAŞIM

Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından "C130" tipi askeri kargo uçaklarının fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşıma bir de "Günün fotoğrafı" notu düşüldü.

Yunanistan'ın Küstah Hamlesi: Düşen C130 Uçağı Üzerinden Provokasyon

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, Yunanistan'ın bu adımını "saygısızlık" ve "provokasyon" olarak nitelendirdi.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Yunan Hava Kuvvetleri, söz konusu paylaşımı kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

İçinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşmüştü. Uçağın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.

Şehit olan askerlerimizin naaşları, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirilmişti.

