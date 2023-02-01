Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Türk askerine gerçek mermilerle ateş açtılar

Yunanistan, Ege Denizi'nde tansiyonu yükseltecek hareketlerine yenisini ekledi. Daha önce çok defa Türk balıkçı teknelerine ateş açıp taciz eden Yunanistan, bu kez Türk sahil güvenlik ekiplerini hedef aldı.

GERÇEK MERMİLERLE ATEŞ AÇTI

Yunan sahil güvenlik botunda bulunan askerler, Ege Denizi'nde seyir halinde olan Türk sahil güvenlik botuna gerçek mermilerle ateş açtı. O anlar, Yunan güvenlik botunda bulunan bir başka kişi tarafından kayda alındı.

GÖRÜNTÜLERİN NE ZAMAN KAYDEDİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Söz konusu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan görüntülerin ne zaman kaydedildiğine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.