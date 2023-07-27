Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da büyük patlama! Mühimmat deposu havaya uçtu
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Günlerdir yangın felaketiyle boğuşan Yunanistan'da durum tamamıyla kontrolden çıkarken, Magnisia bölgesinde alevler askeri uçak mühimmat deposuna ulaştı. Mühimmat deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki evlerin camları kırıldı.
Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın Magnisia bölgesinde alevlerin ulaştığı askeri uçak mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Orman yangınları nedeniyle günlerdir felaketi yaşayan Yunanistan'da kabus bir türlü sona ermiyor. Rodos başta olmak üzere birçok yerde devam eden yangınlar kontrolden çıktı.
Orman yangınlarının sürdüğü Magnisia bölgesinde alevler askeri uçak mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgedeki evlerin camları kırıldı.
Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor. Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.
Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı. Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.