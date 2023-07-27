Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da büyük patlama! Mühimmat deposu havaya uçtu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın Magnisia bölgesinde alevlerin ulaştığı askeri uçak mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

YUNANİSTAN FELAKETİ YAŞIYOR

Orman yangınları nedeniyle günlerdir felaketi yaşayan Yunanistan'da kabus bir türlü sona ermiyor. Rodos başta olmak üzere birçok yerde devam eden yangınlar kontrolden çıktı.

ASKERİ MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA

Orman yangınlarının sürdüğü Magnisia bölgesinde alevler askeri uçak mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgedeki evlerin camları kırıldı.

DENİZ YOLUYLA TAHLİYELER YAPILDI

Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor. Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA TÜRKİYE DE DESTEK VERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı. Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.