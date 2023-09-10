Yunanistan'da sel felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Yunanistan'ın 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Sel nedeniyle birçok yerleşim birimi boşaltıldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.