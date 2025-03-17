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Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi

Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi
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Yunanistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti krizi yaşanıyor. Ana muhalefet partisi SYRIZA, 2020'de yaptığı bir paylaşımda 'KKTC' ifadesini kullandığı gerekçesiyle Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Çafos'un istifasını talep etti.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), 2020'de yaptığı bir paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Çafos'un istifasını istedi.

"BU İFADENİN KULLANILMASI BÜYÜK BİR HATA"

SYRIZA'nın basın sözcüsü Yorgos Karameros, Yunan devlet televizyonu ERT'de katıldığı bir programda, Çafos'un ekonomi analistliği yaptığı dönemde "KKTC" ifadesini kullandığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Karameros, "Bu ifadenin kullanılması büyük bir hata. KKTC yazıp özür dilememek olmaz." dedi. Karameros, Çafos'un derhal istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendiYunanistan Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Çafos

ÇAFOS'TAN SAVUNMA: KİMSE KIBRIS'A OLAN BAĞLILIĞIMA ŞÜPHEYLE BAKAMAZ

Bakan Yardımcısı Çafos ise tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çafos, "Muhalefet, dört yıl önce yaptığım ve daha sonra sildiğim bir paylaşım üzerinden bana yükleniyor. Kimsenin benim vatanseverliğime, vatanıma ve Kıbrıs'a olan bağlılığıma şüpheyle bakmasına izin vermem." ifadelerini kullandı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI GÖREVE GELMİŞTİ

Çafos, 14 Mart'ta Yunanistan'da gerçekleşen kabine değişikliği sonrası Enerji Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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