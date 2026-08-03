Haberler

Yunanistan'da Yangınla Mücadelede Helikopter Kazası: 2 Ölü

Yunanistan'da Yangınla Mücadelede Helikopter Kazası: 2 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Psatha bölgesinde orman yangınına müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. Kazada iki mürettebat hayatını kaybederken, iki kişi yaralı kurtuldu. Yangın dördüncü gününde devam ederken, 500 itfaiyeci ve Fransa ile Romanya'dan takviye ekipler bölgede çalışıyor.

(ANKARA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Psatha bölgesinde orman yangınına müdahale eden iki helikopter dün havada çarpıştı. Helikopterlerden birinin düşmesi sonucu Yunan ve Danimarka vatandaşı iki mürettebat hayatını kaybederken, diğer helikopterdeki İngiliz ve Yunan iki görevli sağ kurtarıldı. Yangınlarla mücadele için yaklaşık 500 itfaiyeci görevlendirilirken, Fransa ve Romanya'dan takviye ekipler bölgeye gönderildi.

Yunanistan'da rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopterinin havada çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, kazanın pazar günü başkent Atina'nın batısındaki Psatha bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Çarpışmanın ardından bölgeden dört mürettebatın çıkarıldığı bildirildi.

Helikopterlerden birinde bulunan Yunanistan ve Danimarka vatandaşı iki mürettebatın yaşamını yitirdiği, diğer helikopterdeki İngiltere ve Yunanistan vatandaşı iki görevlinin ise sağ kurtarıldığı belirtildi.

Televizyon görüntülerinde, pervanelerin çarpıştığı değerlendirilen helikopterlerden birinin havada alev aldığı ve ardından yere düştüğü görüldü. İtfaiye teşkilatı, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YANGIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Orman yangını, 31 Temmuz Cuma, Atina'nın kuzeybatısındaki Boeotia bölgesinde, Agios Vasileios yakınlarında başladı, şiddetli rüzgarların etkisiyle Batı Attika'ya yayılarak Porto Germeno, Psatha ve Megara çevresine ulaştı.

Helikopter ekipleri, Yunanistan genelinde 100'ü aşkın evin zarar gördüğü ve çok sayıda kişinin tahliye edilmesine yol açan yangınlarla hala mücadele ediyor. İtfaiye ekipleri, Korint Körfezi kıyısındaki Porto Germeno çevresinde devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bugün alevlerin bir dağı aşarak askeri atış alanına ulaştığı ve bölgede bulunan patlamamış mühimmatın infilak etmesine neden olduğu bildirildi.

Yangınlarla mücadele kapsamında yaklaşık 500 itfaiyeci görevlendirilirken, Fransa ve Romanya'dan gönderilen ekiplerin de çalışmalara katıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum

Bu görüntüyle ilgili iddialara sert çıktı: Utanç duyuyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurgu mu gerçek mi? Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi

Nehirde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Çamur detayı ele verdi
Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı

Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından cinayet çıktı
Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!