Yunanistan'da 43 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Yunanistan dün ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşarken, gece saatlerinde iki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada 43 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa ederken, Başbakan Miçotakis kazanın nedenini "trajik bir insan hatası" olarak açıkladı. Öte yandan ülkeyi ayağa kaldıran tren kazasının görüntüleri de ortaya çıktı.

Yunanistan dün büyük bir felakete uyandı. Atina'dan salı akşamı saat 20.30'da hareket eden yolcu treni, Yunanistan'ın başkentinden yaklaşık 380 kilometre mesafede bulunan Larisa kentinin Tembi mevkiinde, Selanik'den Larisa'ya gitmekte olan yük treniyle sabah saatlerinde çarpıştı.

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifasını sunarken "Böylesi trajik bir olay gerçekleştiğinde hiçbir şey olmamış gibi göreve devam etmek imkansızdır" dedi. Yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini ve "bunun kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu" belirtti. Karamanlis ayrıca devletin "uzun süredir devam eden" hatalarının sorumluluğunu aldığını vurguladı.

KAZANIN SEBEBİ "TRAJİK BİR İNSAN HATASI"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis 43 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren kazasının nedenini açıkladı. Miçotakis, tren kazasının "trajik bir insan hatasından" kaynaklandığını söyledi.

İSTASYON ŞEFİ TUTUKLANDI

Polis Larisa'daki İstasyon Şefi'nin ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla tutukladı. Sinyallerden sorumlu 59 yaşındaki şefin suçlamaları reddettiği ve kazanın muhtemel bir teknik hatadan meydana gelmiş olabileceğini söylediği kaydedildi. Yunan demiryolu sendikaları ise bu kazanın demiryollarındaki kronik sorunları gözler önüne serdiğini, bu sorunlar arasında yetersiz çalışan, sorunlu sinyalizasyon ve eskimiş altyapı olduğunu belirtti. Larisa Belediyesi, bazı cesetlerin tanınamayacak halde olması nedeniyle kimliklerinin genetik testlerle belirleneceğini açıkladı. Larisa'daki bir hastane de, trendeki yolcuların yakınlarının DNA örnekleri vermeye başladığını duyurdu.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ülke tarihinin en büyük tren kazası olarak kayıtlara geçen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Gece saatlerinde iki trenin kafa kafaya çarpıştığı ve ortalığın bir anda aydınlandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ATİNA'DA PROTESTO GÖSTERİLERİ

Başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşıdı. Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.