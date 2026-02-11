Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil." dedi.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS ANKARA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS'TEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis, daha sonra anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Atina'yı 7 Aralık 2023'de ziyaret etmiştim. Diyalog kanalını açık tutma, ilişkilerimizi geliştirme noktasında mutabakatımızı Atina Bildirgesi'yle kayıt altına almıştık. Üst düzey temasların bu manada bizlere elverişli zemin sunduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugün iki ülkenin iş konseyleri bir araya geldi. Sayın Başbakanla görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı açık ve samimi şekilde ele aldık. Bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz; mevcut meseleler, çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcılık ve çözüm iradesi olsun. Bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördüm.

Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümleri noktasında ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum. Terör ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerimizi sayın Başbakanla bir kez daha paylaştım. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlük ve eğitimden tam olarak yararlandırmaları konusundaki beklentilerimizi sayın Başbakan'la paylaştım.

Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden gelişmeyle karşı karşıyadır. Türkiye olarak Avrupa'da başlatılan savunma girişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimiz olduğunu düşünüyorum. Sayın Başbakan'la Gazze, bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'in Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Dünyanın önde gelen ülkeleri gibi bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır."