Yunanistan, 18 Kaçak Göçmeni Türkiye'ye İtti

Yunanistan, 18 Kaçak Göçmeni Türkiye'ye İtti
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Yunan güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi. Göçmenler, Yunanistan'da kaldıkları süre boyunca kötü muameleye maruz kaldıklarını ve aç kaldıklarını ifade etti.

YUNANİSTAN, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itti. Para, telefon ve eşyalarının Yunan polisi tarafından alındığını söyleyen göçmenler, 4 gün boyuncu aç kaldıklarını anlattı.

Sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan 18 kaçak göçmen, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildi. Askerler tarafından yakalanan 4'ü kadın, 3'ü çocuk, 18 göçmen, jandarmaya teslim edildi.

Göçmenlerden Suriye uyruklu Mürteza Emir, 4 gün önce geçtikleri Yunanistan'da polise yakalandıklarını belirterek, "Bizi karakol gibi bir yere götürdüler, orada kaldık, Orada her şeyimizi aldılar, para, telefon, çantaları aldılar, sadece elbiselerimiz kaldı. Sonra bir araba gelip bizi aldı ve Meriç Nehri kenarına getirip başka adamlara verdiler. O adamlar bizi botla nehirden bu tarafa geçirdiler" diye konuştu.

Yunanistan'da kaldıkları 4 gün boyuncu aç kaldıklarını söyleyen Emir, "Bir şey yemediğimizi söyleyip yemek istedik. Bize getireceklerini söyleyip hiçbir şey getirmediler" dedi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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