Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
Türkiye'nin savunma sanayisine ağır vermesi Yunanistan'ın bir numaralı gündemi. Son olarak eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Floros, "Ankara bizim düşmanımız, onlarla yüzleşecek ordumuz yok." dedi.
- Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'yi düşman olarak nitelendirdi.
- Yunanistan ordusunun Türkiye ile yüzleşecek durumda olmadığını belirtti.
- Yunanistan'ın savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.
Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'yi "düşman" olarak nitelendirerek Yunanistan'ın savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Floros, ordunun Türkiye ile yüzleşecek durumda olmadığını da belirtti.
ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI AÇIK KONUŞTU
Eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'ye ilişkin sert ifadeler kullandı. Floros, yaptığı açıklamada "Türkiye bizim düşmanımız" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.
"ORDUMUZ ONLARLA YÜZLEŞEBİLECEK KONUMDA DEĞİL"
Floros'un ikinci değerlendirmesi ise daha ağır oldu: "Onlarla yüzleşebilecek bir ordumuz yok." Eski komutan, mevcut askeri kabiliyetlerin Türkiye karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.
ÇÖZÜM: SAVUNMA SANAYİSİNE YATIRIM
Floros, çözümü net olarak savunma sanayisinin güçlendirilmesinde gördüğünü belirtti: "Çok geride kaldık — üretebileceğimiz veya üretmemiz gereken silahları üretemiyoruz, dışarıdan alıyoruz." Bu sözlerle yerli üretime ve savunma sanayisi yatırımlarına hız verilmesi gerektiğini vurguladı.