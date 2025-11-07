Haberler

Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok

Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
Güncelleme:
Türkiye'nin savunma sanayisine ağır vermesi Yunanistan'ın bir numaralı gündemi. Son olarak eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Floros, "Ankara bizim düşmanımız, onlarla yüzleşecek ordumuz yok." dedi.

Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'yi "düşman" olarak nitelendirerek Yunanistan'ın savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Floros, ordunun Türkiye ile yüzleşecek durumda olmadığını da belirtti.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI AÇIK KONUŞTU

Eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'ye ilişkin sert ifadeler kullandı. Floros, yaptığı açıklamada "Türkiye bizim düşmanımız" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

"ORDUMUZ ONLARLA YÜZLEŞEBİLECEK KONUMDA DEĞİL"

Floros'un ikinci değerlendirmesi ise daha ağır oldu: "Onlarla yüzleşebilecek bir ordumuz yok." Eski komutan, mevcut askeri kabiliyetlerin Türkiye karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

ÇÖZÜM: SAVUNMA SANAYİSİNE YATIRIM

Floros, çözümü net olarak savunma sanayisinin güçlendirilmesinde gördüğünü belirtti: "Çok geride kaldık — üretebileceğimiz veya üretmemiz gereken silahları üretemiyoruz, dışarıdan alıyoruz." Bu sözlerle yerli üretime ve savunma sanayisi yatırımlarına hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Lan ne fakir edebiyati yaptiniz aq... Yani avrupa birligine, Amerika ya, Turkiye bir tehdit bize yardim edin bizim savunmamizi guclendirin demenin yolu bu..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

yunanistanın yeri mora yarım adası.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yunanistan'ın aktif olan toplam asker sayısı 142 bin , Türkiye de 60 bin kişi derbi maça gidiyor bilmem anlatabildim mi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
