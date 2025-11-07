Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok

Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'yi "düşman" olarak nitelendirerek Yunanistan'ın savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Floros, ordunun Türkiye ile yüzleşecek durumda olmadığını da belirtti.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI AÇIK KONUŞTU

Eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'ye ilişkin sert ifadeler kullandı. Floros, yaptığı açıklamada "Türkiye bizim düşmanımız" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

"ORDUMUZ ONLARLA YÜZLEŞEBİLECEK KONUMDA DEĞİL"

Floros'un ikinci değerlendirmesi ise daha ağır oldu: "Onlarla yüzleşebilecek bir ordumuz yok." Eski komutan, mevcut askeri kabiliyetlerin Türkiye karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

ÇÖZÜM: SAVUNMA SANAYİSİNE YATIRIM

Floros, çözümü net olarak savunma sanayisinin güçlendirilmesinde gördüğünü belirtti: "Çok geride kaldık — üretebileceğimiz veya üretmemiz gereken silahları üretemiyoruz, dışarıdan alıyoruz." Bu sözlerle yerli üretime ve savunma sanayisi yatırımlarına hız verilmesi gerektiğini vurguladı.