Yunan bakandan göçmenlerle ilgili küstah paylaşım! Bakan Soylu'yu da etiketledi - Haberler

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Yunan bakandan göçmenlerle ilgili küstah paylaşım! Bakan Soylu'yu da etiketledi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dönemde göçmenlere yönelik şiddet görüntüleriyle tartışma yaratan Yunanistan'da Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, tekne batması sonucu 100'den fazla göçmeni kurtardıklarını açıklarken, gelişmeyi aktardığı paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketlemesi tepki çekti. Mitarakis attığı tweet'te Türkiye'ye insan hayatını korumak ve kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için daha iyi bir iş çıkarması gibi küstah bir çağrıda da bulundu.

Ege'deki sosyetenin tatil cenneti Mikonos Adası yakınlarında bir teknenin batması sonucu yapılan operasyonda 108 göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin kayıp olduğu belirtildi.

Sahil güvenlik AFP'ye verdiği demeçte, liman polisinin Türkiye'den gelen ve batmak üzere olan gemiye yardım etmek için üç tekne ve bir römorkör göndererek imdat çağrısına yanıt verildiğini söyledi.

Yunan bakandan göçmenlerle ilgili küstah paylaşım! Bakan Soylu'yu da etiketlediYunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis.

Bu arada göçmenlere yönelik kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi veren Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in attığı tweet'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketlemesi dikkat çekti. Mitarakis, Türkiye'ye insan hayatını korumak ve kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için daha iyi bir iş çıkarması gibi küstah bir çağrıda da bulundu.

Yunan bakandan göçmenlerle ilgili küstah paylaşım! Bakan Soylu'yu da etiketledi

Mayıs ayında Yunan makamları, yaklaşık 600 göçmenin komşu Türkiye'den Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a girmeye çalıştığını, bunun da bir ay içerisindeki en yüksek rakamı temsil ettiğini söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Yunanistan Türkiye Dünya Güncel Haberler

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