Yunan Bakan Dendias'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanuni' benzetmesi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerilmesi, liderlerin karşılıklı olarak restleşmesiyle sürmüştü. Bölgede tansiyon halen yüksekken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanuni Sultan Süleyman gibi hareket etmesinden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

KANUNİ BENZETMESİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise gerginliği artırmaya yönelik yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a benzeten Dendias, Erdoğan'ın Sultan Süleyman gibi hareket ederek Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ancak bundan rahatsız olduklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotasik de Türkiye'ye yönelik bir açıklama yaptı ve gerginlik sürecinde tüm Avrupa'nın Yunanistan'ın yanında durduğunu söyledi.