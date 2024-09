Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında ilk öğrencilerini kabul eden Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi öğrencileriyle ve akademisyenleriyle buluşmak, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etti.

Özvar, Bakü'deki temasları çerçevesinde Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleriyle tanışma toplantısında bir araya geldi. Programa, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"İKİ DEVLET, TEK MİLLET ANLAYIŞIYLA KENETLENMİŞ İKİ DOST VE KARDEŞ ÜLKEYİZ"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihsel, kültürel ve dilsel bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Her fırsatta söylediğimiz gibi bizler 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla birbirimize kenetlenmiş iki dost ve kardeş ülkeyiz. Tarihsel ve kültürel bağlarımızın yanında siyasi, ekonomik ve stratejik alanlar başta olmak üzere her alanda iş birliğimiz gelişmeye ve derinleşmeye devam ediyor. Bu köklü ilişkiyi daha da ileriye taşımak amacıyla bugün, iki ülkenin ortak çabalarıyla hayata geçirilen Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kapılarını geleceğin bilim insanlarına, liderlerine ve fikir önderlerine açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Üniversitemiz, Türkiye ve Azerbaycan'ın bilgi ve birikimlerini bir araya getirerek her iki ülkenin de geleceğine büyük katkılar sağlayacaktır."

Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin yeni bir yükseköğretim modeli olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Üniversitemiz bir nevi 'çatı üniversite' konumundadır. Burada, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları açılacaktır. Dolayısıyla, Üniversitemiz programlarını ilk defa açmak yerine Türkiye'de eğitim faaliyetlerine devam eden, bu alanda kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını buranın bünyesine taşıyacaktır. İnanıyorum ki Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi yeni bir yükseköğretim modeli olarak bölgesel bir kurum olmanın ötesine geçerek uluslararası üniversite adaylarına da hitap edecek edecektir."

ÖZVAR ÖĞRENCİLERE SESLENDİ: "SİZLER, BU ÜNİVERSİTENİN İLK ÖĞRENCİLERİ OLARAK TARİHİ SÜRECİN BİR PARÇASISINIZ"

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nde öğrenim görecek öğrencilere seslenen Özvar, "Sizler, bu üniversitenin ilk öğrencileri olarak tarihi sürecin bir parçasısınız. Aldığınız eğitimle, sadece ülkenizin değil, bütün bir coğrafyanın geleceğine yön verecek niteliklere sahip olacaksınız. Sizlerin başarısı, ülkenizin refahını ve gelişimini artıracak; Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu ve kardeşliği daha da pekiştirecektir. Bu yüzden, burada aldığınız her bilgiyi, edindiğiniz her deneyimi, geleceğinize birer yatırım olarak görmeli ve büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmelisiniz" dedi.

Üniversitenin sadece öğrencilere değil, aynı zamanda akademik dünyaya da büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Özvar şöyle devam etti:

"Burada, Azerbaycan ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine öncülük edecek projelere imza atılacağına ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek ortak çalışmalara zemin hazırlanacağına yürekten inanıyorum. Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz, dünya çapında ses getiren çalışmalara bu üniversitenin çatısı altında imza atacaklardır. İnanıyorum ki bugün bir fidan olarak toprağa ektiğimiz Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi gelecekte iki devletin sarsılmaz dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin sembolü olan ulu bir çınara dönüşecektir." Programda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda, her bölümde yerleştirme sıralamasında birinci olan öğrencilere hediye takdim edildi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Özvar, başarı dileklerini iletti.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİNE YOĞUN İLGİ

Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yeni bir üniversite modeli olarak kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine adaylar yoğun ilgi gösterdi. Üniversitede ilk yıl, bilgisayar mühendisliği bölümünde 30, endüstri mühendisliği bölümünde 29, gıda mühendisliği bölümünde 27 olmak üzere 86 öğrenci yükseköğrenim görecek. Yükseköğretime giriş sınavlarında tam puanın 700 olduğu Azerbaycan'da, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümüne girişte en yüksek puan 684,9, en düşük puan 641,6 oldu. Endüstri mühendisliği bölümü en yüksek 663,7 puanla öğrenci alırken, en düşük puan 544,4 oldu. Gıda mühendisliği bölümünde ise en yüksek puan 632 olurken, bu bölümün taban puanı 452,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarının olacağı Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bir "çatı üniversite" görevi üstlenecek. Üniversite, programlarını ilk defa açmak yerine, öğretim faaliyetlerine devam eden, bu konuda kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını bünyesine taşıyacak. Bu kapsamda 2024-2025 akademik yılında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde açılan bilgisayar mühendisliği alanında ODTÜ, Endüstri Mühendisliği alanında İTÜ, Gıda Mühendisliği alanında Hacettepe Üniversitesi eğitim programları esas alınacak. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ilgili üniversitelerin diplomalarına sahip olacak.