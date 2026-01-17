Haberler

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG'nin Fırat'ın batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı; çekilme sürecini yakından izleyeceklerini ve Suriye ordusunun eş zamanlı konuşlanmayla güvenliği sağlayıp devlet egemenliğini yeniden tesis edeceğini bildirdi.

  • Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladı.
  • Suriye ordusu birlikleri, YPG/SDG'nin çekilmesiyle eş zamanlı olarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere konuşlandırılacak.
  • Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerini askeri alan ilan etti.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm personel ve askeri teçhizatın Fırat'ın doğusuna çekilme sürecinin tamamlanmasının yakından takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın, ilgili bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla Suriye ordusu birliklerinin bu bölgelere konuşlandırılmasıyla eş zamanlı yürütüleceği ifade edildi.

Bu sürecin, bölge halkının evlerine ve köylerine güvenli ve hızlı şekilde geri dönüşünü kolaylaştıracağı, aynı zamanda devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesinin önünü açacağı vurgulandı.

YPG ÇEKİLECEĞİNİ DUYURDU

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonla hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütün nehrin doğusuna çekileceğini ve terörist unsurların sabah 7.00'da Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere çekileceğini öne sürmüştü.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Ordudan bu akşam yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör yuvalarının haritaları yayınlanmış ve sivillerden bu noktalardan uzak durmaları istenmişti.

Ordu, ilan edilen hedeflere karşı TSİ 22.00'da operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA / Dünya
