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Yoksullukla mücadele eden Uganda'da tepki çeken görüntü! Lüks araçlar ve helikopterle okul balosu

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Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Uganda'da, öğrencilerin lüks araçlar ve hatta helikopterle katıldığı abartılı bir okul balosu düzenlendi. Bu durum, ülkede yoksullukla mücadele eden kesim ile şatafat içinde yaşayan kişilerin arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Uganda'da, öğrencilerin lüks araçlar ve hatta helikopterle katıldığı abartılı bir okul balosu düzenlendi. Uganda'nın kişi başına düşen Gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 964 dolar olması ve nüfusun yalnızca %8'inin evinde su tesisatının bulunması ülkedeki gelir eşitsizliğini göstermeye yetti de arttı.

BİR TARAFTA YOKSULLUK BİR TARAFTA LÜKS YAŞAM

Uganda'da kayda geçen görüntüler halkın bir kısmının yoksullukla mücadele ederken diğer bir kesiminin ise nasıl şatafat ve zenginlik içinde yaşadığını gösterdi. Elit liseden bazı Ugandalı mezunların okul balosuna gelirken çekilmiş videosu internette tepkilere yol açtı.

Öğrencilerin lüks araçlar ve hatta helikopterle alana geldikleri görüldü. Her biri servet değerinde olan araçlardan inen kişiler, şık giyimleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

Yoksullukla mücadele eden Uganda'da tepki çeken görüntü! Lüks araçlar ve helikopterle okul balosu

HELİKOPTERİN KİRASI BİN 200 DOLAR

Helikopterin 1200 dolar (yaklaşık 4,5 milyon Shs) bedelle kiralandığı, aracın ise 6 saat süreyle 3 milyon Shs karşılığında kiralandığı öğrenildi.

Yoksullukla mücadele eden Uganda'da tepki çeken görüntü! Lüks araçlar ve helikopterle okul balosu

DEVLET BAKANI İSRAFA TEPKİ GÖSTERDİ

Yüksek Öğrenimden Sorumlu Devlet Bakanı John Chrysostom Muyingo, Entebbe'deki Élite Lisesi öğrencilerinin son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken aşırılık gösterisinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Bakan Muyingo, internette viral hale gelen olay hakkında yorum yaparken, ülkenin sınırlı kaynaklarla boğuştuğu bir dönemde böylesi bir israfın yersiz olduğunu söyledi.

Yoksullukla mücadele eden Uganda'da tepki çeken görüntü! Lüks araçlar ve helikopterle okul balosu

Yoksullukla mücadele eden Uganda'da tepki çeken görüntü! Lüks araçlar ve helikopterle okul balosu

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Yoksulluk Eğitim Dünya Haberler

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Yorumlar (31)

sade vatandaş:

yav ben bu görüntüyü bir yerlerden hatırlıyorum gibi sanki ama oralarda bir şeyler eksik kol saatimi çantamı desem istakoz karides manda kaymağımı desem ne desem bilmem nere olduğu bir türlü aklıma gelmiyor acaba bir bileniniz varmı

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yanıtYanıtla
dikduran adam:

WALİDENE SOR BELKİ O BİLİYOR

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sade vatandaş:

benimki rahmetli oldu senin walidene soralım

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yanıt25
İSKOÇYALI:

dikduramayan adam: Senin validen konuya daha hakim, 1000 odalı saray da oda oda dolaşıyormuş bence senin valideye soralım. :)))

yanıt186
yanıt12
İSKOÇYALI:

Dik duramayan adam, senin valide sultan saray da kons olarak çalışıyormuş ona soralım konuya hakimdir... :)))

yanıt150
yanıt8
Tamirci Usta:

Evet haklısın antrikot mu desem rakı balıkmı desem para kulelerini desem domuz etimi desem bişeyleri anımsattı ama

yanıt11
yanıt12
turgut erbasturgut:

Bizim ülkenin başka bir versiyonu. zengin din adamlarının fakir halka şükür öğretmeye çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz bizde...

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yanıtYanıtla
Güven önemlş:

klavyene sağlık

yanıt26
yanıt6
Fatih Yılmaz:

O kadar uzağa gitmeyelim Dönün güzel ülkemize bakın Renkler farklı sadece

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yanıtYanıtla
Umut Dünyası:

tıpkı bir zamanlar şehirde 3000 küsür kayıtlı ÇOCUK açlıktan ölürken yöneticelerin denizin ortasına hamam yaptırıp şatafat yaşadığı memleketim gibi.

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