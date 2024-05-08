Yoksullukla mücadele eden Uganda'da tepki çeken görüntü! Lüks araçlar ve helikopterle okul balosu

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Uganda'da, öğrencilerin lüks araçlar ve hatta helikopterle katıldığı abartılı bir okul balosu düzenlendi. Uganda'nın kişi başına düşen Gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 964 dolar olması ve nüfusun yalnızca %8'inin evinde su tesisatının bulunması ülkedeki gelir eşitsizliğini göstermeye yetti de arttı.

BİR TARAFTA YOKSULLUK BİR TARAFTA LÜKS YAŞAM

Uganda'da kayda geçen görüntüler halkın bir kısmının yoksullukla mücadele ederken diğer bir kesiminin ise nasıl şatafat ve zenginlik içinde yaşadığını gösterdi. Elit liseden bazı Ugandalı mezunların okul balosuna gelirken çekilmiş videosu internette tepkilere yol açtı.

Öğrencilerin lüks araçlar ve hatta helikopterle alana geldikleri görüldü. Her biri servet değerinde olan araçlardan inen kişiler, şık giyimleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

HELİKOPTERİN KİRASI BİN 200 DOLAR

Helikopterin 1200 dolar (yaklaşık 4,5 milyon Shs) bedelle kiralandığı, aracın ise 6 saat süreyle 3 milyon Shs karşılığında kiralandığı öğrenildi.

DEVLET BAKANI İSRAFA TEPKİ GÖSTERDİ

Yüksek Öğrenimden Sorumlu Devlet Bakanı John Chrysostom Muyingo, Entebbe'deki Élite Lisesi öğrencilerinin son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken aşırılık gösterisinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Bakan Muyingo, internette viral hale gelen olay hakkında yorum yaparken, ülkenin sınırlı kaynaklarla boğuştuğu bir dönemde böylesi bir israfın yersiz olduğunu söyledi.