YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretimde güçlü bir yükseliş içindeyiz

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin, yükseköğretimde güçlü bir yükseliş içerisinde olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un 2027'de kurulması planlanan Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) Sekretaryası için güçlü bir aday olduğunu bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kırgız-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12'nci Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyetle 17-18 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ı ziyaret etti. Kırgız halkının özgürlük mücadelesinin sembolü Ürkün Anıtı'nı ve yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine ziyarette bulunan Türk heyeti, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katıldı ve Bişkek Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ikinci gününde Bişkek'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev başkanlığında KEK 12'nci Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasında eğitim ve bilim alanındaki dayanışmayı daha ileri seviyelere taşımak istediklerini belirterek, bu kapsamda Kırgızistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

İki ülke arasında mutabık kalınan eylem planı kapsamında yükseköğretim alanındaki iş birliğini güçlendirecek somut projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Özvar, bu bağlamda öne çıkan çalışmalardan birinin kamu görevlilerinin lisansüstü eğitimi üzerine olduğunu dile getirdi. Özvar, "Kırgızistan kamu görevlilerine Türkiye'de yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzun vadeli eğitim programları sağlanmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Kırgızistan Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanı Baktiyar Orozov ile birlikte Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Özvar burada yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesi'nin, Türk dünyasının müşterek geleceğine dair iradesini somutlaştıran bir kurum olduğunu söyleyerek, "Burada verilen her ders, yapılan her araştırma, düzenlenen her etkinlik bütün Türk dünyasının ortak birikimine ve hedeflerine katkı sağlamaktadır. Manas Üniversitesi sadece bölgesel değil, küresel bir marka haline gelmiştir" dedi.

'YÜKSEKÖĞRETİMDE GÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞ İÇİNDEYİZ'

Türkiye'nin, yükseköğretimde güçlü bir yükseliş içerisinde olduğunu kaydeden Özvar, "208 üniversitemizde 6,8 milyon öğrenci öğrenim görmektedir. Uluslararası öğrenci sayımız 337 bini aşmıştır" diye konuştu.

Uluslararası sıralamalarda her geçen yıl daha fazla Türk üniversitesinin kendine üst sıralarda yer bulduğunu hatırlatan Özvar, sözlerine şöyle devam etti:

"Son sıralamalara göre, 5 üniversitemiz dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında, 11 üniversitemiz ise ilk 1000'de yer almaktadır. Bu yükseliş, yalnızca akademik başarıların değil aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası vizyonunun bir yansımasıdır. Yükseköğretim Kurulu olarak hedefimiz; en kısa sürede ilk 200'de ve sonrasında ilk 100'de üniversitelerimizin yer almasını sağlamaktır."

'İSTANBUL EHEA SEKRETARYASI İÇİN GÜÇLÜ BİR ADAY'

Yükseköğretim Kurulu'nun, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın (EHEA) etkin bir üyesi olduğunu belirten Özvar, Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi, diplomaların karşılıklı tanınması, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği gibi başlıklarda önemli mesafeler katettiklerini bildirdi.

2027'de kurulması planlanan uzun dönemli EHEA Sekretaryası için İstanbul'un güçlü bir aday olduğunu dile getiren Özvar, "İstanbul'un bu misyona ev sahipliği yapması, sadece Türkiye için değil, başta Türk Dünyası olmak üzere tüm bölge için stratejik bir kazanç olacaktır" ifadelerini kullandı.

Özvar, EHEA'nın bir benzerinin de Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı olarak inşa edilmesini arzu ettiklerinin altını çizerek, bu amaçla Türkiye ve Kırgızistan'ın güçlü bir iş birliği yapabileceğini vurguladı.

'İSLAM DÜNYASINDA DA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİK'

Çok sayıda İslam ülkesiyle ortak programlar, öğrenci değişimleri, çift diploma anlaşmaları yaptıklarını aktaran Özvar, bu iş birlikleri sayesinde, farklı coğrafyalardan gelen gençlerin Türkiye'de aynı çatı altında öğrenim gördüklerini söyleyerek, "Türkiye İslam dünyasında da yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline gelmiştir" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda en fazla yoğunlaştığı coğrafyalardan birinin de Afrika olduğuna, birçok Afrika ülkesi ile ikili anlaşmalar yapıldığına işaret eden Özvar, "Afrika'dan gelen on binlerce genç, Türk üniversitelerinde eğitim görmekte; mezuniyetlerinin ardından hem ülkelerinin gelişime katkıda bulunmakta hem de ülkeleri ile Türkiye arasında gönüllü dostluk elçisi olarak görev yapmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'KÜRESEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE YER ALACAĞIZ'

Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak önümüzdeki süreçte, proaktif bir yaklaşımla, stratejik alanlardaki küresel değişim ve dönüşümün merkezinde yer alma hedefini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Bugüne kadar ulaştıkları başarıların Türkiye ve yükseköğretim sistemi için geleceğe dair güçlü bir umut kaynağı olduğunu anlatan Özvar, "Sahip olduğumuz kapasite ve birikimi Kırgızistan ve diğer kardeş ülkelerimizle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız" diye konuştu.