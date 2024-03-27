Üye Girişi
Haberler

Yine Solingen yine kundaklama! 4 Türk yanarak can verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön raporda, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği bildirildi. Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

Yine Solingen yine kundaklama! 4 Türk vatandaşı yanarak hayatını kaybetti

YAGIN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BAŞLADI

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın baca etkisiyle 5 dakika içinde çatıya sıçradı. Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Yine Solingen yine kundaklama! 4 Türk vatandaşı yanarak hayatını kaybetti

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜYELERİ Mİ GERÇEKLEŞTİRDİ?

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını iddia etti. Savcılıktan yapılan bu açıklama kundaklamayı Neonazilerin dışında terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirmiş olabilme ihtimalini de akıllara getirdi.

Yine Solingen yine kundaklama! 4 Türk vatandaşı yanarak hayatını kaybetti

KONSOLOSLUK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunca X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yangının mahiyetinin bir an önce soruşturularak açıklığa kavuşturulması istendi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir."

Yine Solingen yine kundaklama! 4 Türk vatandaşı yanarak hayatını kaybetti

SOLİNGEN FACİASI

Solingen Faciası 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin müstakil evinin neonaziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıdır. Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen saldırıda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamış, olayda ailenin beş bireyi hayatını kaybetmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Almanya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orlando Magic GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 28 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Kadir İnanır sağlık durumu ne, komadan çıktı mı? Galatasaray, Fatih Portakal olayı ne? Fatih Portakal ne yaptı (SÖZCÜ TV)? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 27-28 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonra okul yok mu? Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ne kadar? Tarihte bugün ne oldu? 31 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 30 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Mart'ta yaşananlar!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title