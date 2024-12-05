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MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
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Yılın son MGK'sı sona erdi. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı toplantıda terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği ve her türlü tehdidin yok edileceği kararlaştırıldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. İletişim Başkanlığı'ndan MGK sonrası konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

TERÖRLE MÜCADELE VE ULUSLARARASI GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu aktarıldı.

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

"FİLİSTİN MESELESİ ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI"

Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temenni edilerek, İsrail'in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekildi, Türkiye'nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizildi.

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINA HER ZAMAN GÜÇLÜ DESTEK VERİLECEK"

" Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, millî güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır."

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

UKRAYNA SAVAŞI, AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN KONULARI DA MASADAYDI

Ukrayna'daki savaşa ilişkin son durum ele alındı. Uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkileri değerlendirildi; savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temenni vurgulandı; tesis edilecek kalıcı barışın, bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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