Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu - Haberler

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Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Nick Evasn isimli yılan avcısı adam, aldığı ihbar üzerine gittiği evde çift başlı yılan yakaladı. Gördüğü karşısında şaşkınlık içinde kalan Nick, hayvanın zararsız olduğunu ve uzun süre yaşamayacağını söyledi.

Güney Afrika'da Durban şehrinde yaşayan Nick Evans, bir adamın bahçesinde yılan olduğu duyumu üzerine yılanı kurtarmak için söz konusu kişinin evine gitti.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Bahçede arama yapan Nick, yılanı sakladığı yerden çıkardı. Yılanın iki başlı olduğunu gören Nick gözlerine inanamadı.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Nick, yılanın tehlike arz etmediğini fakat iki başlı olmasının insanları korkuttuğunu söyledi.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Nick yılanı zarar vermeden bir şişeye koyduktan sonra ormanlık alana attı. Nick, yılanın yumurtadayken deforme olduğunu bu nedenle iki başlı olarak yumurtadan çıktığını söyledi.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Nick, yılanın diğer yılanlara göre çok yavaş hareket ettiğini ve çok uzun süre yaşamayacağını söyledi.

Yılan ihbarı aldığı eve giden adam, gördüğü manzara karşısında küçük dilini yuttu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

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