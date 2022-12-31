Yeni Zelenda 2023 yılına girdi! O anlar havai fişek ile kutlandı

2022 geride kalırken 2023 ise tüm dünyada coşkuyla karşılanıyor. Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, 2023 yılına havai fişek gösterileriyle girdi.

Türkiye'nin yeni yıla girmesine saatler kalmışken bazı ülkeler 2023'ü karşıladı. Saat dilimi farklılığından dolayı Yeni Zelanda 2023 yılına ilk giren ülke oldu. Yeni Zelanda 2023 yılını, Auckland Harbour Bridge üzerinde ışık gösterisi ve Auckland Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.

AVUSTRALYA TSİ 16.00'DA YENİ YILA GİRECEK

Avustralya ise Türkiye saati ile 16.00'da yeni yıla girecek. Onu, Kuzey Kore, Japonya, Hong Kong ve Çin takip edecek. Rusya, Türkiye ile aynı anda yeni yıla merhaba diyecek. Avrupa ülkeleri ise Türkiye'den iki saat sonra 2023'e girecek.

YENİ YILA EN SON GİRECEK ÜLKELER

2023'e son giren yerler Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Baker (BEYKIR) ve Howland adaları olacak. Baker ve Howland adaları Türkiye'de tarih 1 Ocak 2023 ve saat 15.00 iken yeni yıla girmiş olacak.