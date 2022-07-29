Yeni taşındıkları evin duvarlarından kan sızan aile, büyük panik yaşadı! Videosu olaydan daha ürkütücü

Parana eyaletindeki Cambe'de ev kiralayan bir aile, evde yaşadıkları olay nedeniyle günlerdir uyuyamıyor. İddialara göre aile, eve yerleşmeye çalıştıkları sırada duvardan ve kapılardan sızan kan nedeniyle büyük korku yaşadı.

EKİPLER DEVREYE GİRECEK

Aile üyeleri önce ev sahibine ardından da yetkililere haber verdi. Yetkililer, kanın evdeki birinden sızma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.

KANDAN NUMUNE ALINACAK

Evdeki ilginç olay üzerine Brezilya'nın ünlü televizyonu RIC de olay yerinden canlı bağlantı yaptı. RIC'e açıklamalarda bulunan ailenin kızı, kanın babasından gelip gelmediğini bilmediklerini ve babalarını hastaneye götüreceklerini söyledi. Kanın kime ait olduğu ise yapılacak araştırmalardan sonra netlik kazanacak.

BABAYA AİT OLMA İHTİMALİ ÇOK AZ

Videosu da ortaya çıkan olay kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, duvar tarafında kimse olmamasına rağmen kan fışkırdığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, kanın borulardan gelme ihtimali olduğunu söyleyerek, evdeki birine ait olma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.