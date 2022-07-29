Yeni taşındıkları evin duvarlarından kan sızan aile, büyük panik yaşadı! Videosu olaydan daha ürkütücü
Brezilya'nın Parana eyaletinde bir ev kiralayan aile, evin duvarlarından sızan kan nedeniyle büyük panik yaşadı. Ailenin kızı, "Kanın babamdan sızabileceğini söylediler ama bu çok düşük bir ihtimal" ifadelerini kullandı. Olayın videosu da çok geçmeden ortaya çıktı. Videoda duvarın etrafında kimse olmamasına rağmen her taraftan kan fışkırdığı görülüyor.
Parana eyaletindeki Cambe'de ev kiralayan bir aile, evde yaşadıkları olay nedeniyle günlerdir uyuyamıyor. İddialara göre aile, eve yerleşmeye çalıştıkları sırada duvardan ve kapılardan sızan kan nedeniyle büyük korku yaşadı.
Aile üyeleri önce ev sahibine ardından da yetkililere haber verdi. Yetkililer, kanın evdeki birinden sızma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.
Evdeki ilginç olay üzerine Brezilya'nın ünlü televizyonu RIC de olay yerinden canlı bağlantı yaptı. RIC'e açıklamalarda bulunan ailenin kızı, kanın babasından gelip gelmediğini bilmediklerini ve babalarını hastaneye götüreceklerini söyledi. Kanın kime ait olduğu ise yapılacak araştırmalardan sonra netlik kazanacak.
Videosu da ortaya çıkan olay kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, duvar tarafında kimse olmamasına rağmen kan fışkırdığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, kanın borulardan gelme ihtimali olduğunu söyleyerek, evdeki birine ait olma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.