Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa 14. Leo'nun geçmişte Trump'ın göçmen politikalarını sert şekilde eleştirdiği paylaşımları ortaya çıktı.

Yeni seçilen ve Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Leo XIV'ün (Robert Francis Prevost) geçmişte sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e yönelik eleştirileri nedeniyle gündeme geldi.

İlk Amerikalı Papa olma unvanını taşıyan Leo XIV, geçmiş yıllarda yaptığı birçok sosyal medya paylaşımıyla, Trump yönetiminin göçmen politikalarına sert şekilde karşı çıktığı ifade edildi.

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TRUMP'A: BU UTANÇ HEPİMİZE YETER

Papa, 2017 yılında ABD'de çocuk yaşta ülkeye getirilen göçmenlerin korunmasını amaçlayan DACA programına destek verdiğini belirten gönderiler paylaşmış, 2018'de ise Trump yönetiminin göçmen aileleri ayırma politikasını "Çocukları ailelerinden ayırmak ve kafeslerde tutmak ne Hristiyanlığa, ne Amerikan değerlerine, ne de ahlaka uygundur. Bu bizim adımıza yapılıyor ve bu utanç hepimize aittir" sözleriyle eleştirdiği görüldü.

Papa ayrıca, Trump yönetiminin Maryland'de yaşayan, üç çocuk babası göçmen Kilmar Abrego Garcia'yı sınır dışı etmesini hedef alan bir paylaşımı da retweet ederek, "Acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?" ifadelerini desteklediği belirtildi.