Yemen Halkı Türkiye'ye Teşekkür Etti

Ülkedeki iç savaş ve yaşanan kuraklık sebebiyle zor günler geçiren Yemen halkı, Türkiye'nin insani yardımlarına teşekkür etti. Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları, Kurban Bayramı'nda da Yemen'de ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yapıyor. Yemenliler, zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve ülkeye insani yardım sağlayan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Ülkedeki iç savaş ve yaşanan kuraklık sebebiyle zor günler geçiren Yemen halkı, bu dönemde kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle her alanda sıkıntılar yaşanan ülkede, kuraklığın da etkisiyle nüfusun önemli bir kısmı, gıda yardımına muhtaç bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Yemen'de ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yapıyor.

AA muhabirine konuşan Yemenliler, zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve ülkeye insani yardım sağlayan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Marib sakinlerinden Saide Um Abdulhamid, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini dile getirdi.

Türkiye'nin muhtaçlara, fakirlere ve tüm mazlumlara destek olduğunu ifade eden Um Abdulhamid; "Türkiye gibisi yok. Allah Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korusun ve muzaffer kılsın" dedi.

Adem Abdullah da Yemen halkının Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayarak, "Emekleri ve bu yardımları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türk insanını seviyoruz. Türkler çok iyi insanlardır. Biz Yemenliler, Türk halkına çok saygı duyuyoruz." diye konuştu.

İsmail Hadid ise Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, Türkiye'nin buna rağmen, bu bayramda da Yemen'deki kardeşlerini unutmadığını söyledi.

Hadid, "Türkiye'nin bölgede önemli bir katkısı vardır ve kardeş bir ülkedir. Arap dünyasına özel katkıları vardır. Desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yemen'de 8. yılına giren iç savaşın yanı sıra yetersiz beslenme, Kovid-19 salgını ve kolera gibi çeşitli hastalıklar yüzünden yaklaşık 400 bine yakın insan hayatını kaybetti.

Ülkede yaşanan akut açlık krizinin en büyük mağduru ise çocuklar. Ülkedeki 11 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu açıklayan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, acil önlemler alınmadığı takdirde Yemen'deki milyonlarca çocuğun açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.