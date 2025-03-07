Husiler, İsrail'i tehdit edip süre verdi: Sessiz kalmayacağız

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, televizyonda yaptığıkonuşmasında, İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

"Düşman İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerinden büyük ölçüde sapmıştır." diyen Husi, ayrıca, İsrail'in hasta ve yaralıların tedavisi için Gazze dışına çıkarılması konusunda ve Refah ile Philadelphia Koridoru'ndan çekilme hususunda anlaşmalara uymadığını ifade etti. Husi, İsrail'in Gazze'de "aç bırakma yoluyla soykırıma geri dönmek istediğini" vurgulayarak, bu duruma sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi

"4 GÜN SÜRE TANIYORUZ"

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemeye devam etmesi durumunda, deniz saldırılarına yeniden başlayacaklarını belirten Husi, "Arabuluculara 4 gün süre tanıyoruz. Eğer bu süre sonunda İsrail yardımların girişini engellemeye ve sınırları kapalı tutmaya devam ederse, deniz saldırılarını yeniden başlatacağız." dedi.

"HİÇBİR FAYDASI YOK"

Son olarak da Husi, 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne değinerek, zirvede sadece "temenniler ve çağrılar" içeren bir bildiri yayımlandığını, bunun hiçbir faydasının olmadığını kaydetti.

KASIM 2023'TEN BU YANA KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYORLAR

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten itibaren "Gazze ile dayanışma" kapsamında, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerini de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başlamıştı.