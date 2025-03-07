Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme
MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme

Bahçeli'nin telefon diplomasisi sürüyor! Bakın bu kez kimi aradı?
Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia
Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak

Trump bu kez İran'ı tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak

Husiler, İsrail'i tehdit edip süre verdi: Sessiz kalmayacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıyarak, aksi takdirde deniz saldırılarını yeniden başlatacakları uyarısında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, televizyonda yaptığıkonuşmasında, İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

"Düşman İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerinden büyük ölçüde sapmıştır." diyen Husi, ayrıca, İsrail'in hasta ve yaralıların tedavisi için Gazze dışına çıkarılması konusunda ve Refah ile Philadelphia Koridoru'ndan çekilme hususunda anlaşmalara uymadığını ifade etti. Husi, İsrail'in Gazze'de "aç bırakma yoluyla soykırıma geri dönmek istediğini" vurgulayarak, bu duruma sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Yemen'deki Husilerden İsrail'e Gazze İçin 4 Gün Süreli UyarıHusilerin lideri Abdulmelik el-Husi

"4 GÜN SÜRE TANIYORUZ"

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemeye devam etmesi durumunda, deniz saldırılarına yeniden başlayacaklarını belirten Husi, "Arabuluculara 4 gün süre tanıyoruz. Eğer bu süre sonunda İsrail yardımların girişini engellemeye ve sınırları kapalı tutmaya devam ederse, deniz saldırılarını yeniden başlatacağız." dedi.

"HİÇBİR FAYDASI YOK"

Son olarak da Husi, 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne değinerek, zirvede sadece "temenniler ve çağrılar" içeren bir bildiri yayımlandığını, bunun hiçbir faydasının olmadığını kaydetti.

Husiler, İsrail'i tehdit edip süre verdi: Sessiz kalmayacağız

KASIM 2023'TEN BU YANA KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYORLAR

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten itibaren "Gazze ile dayanışma" kapsamında, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerini de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başlamıştı.

Husiler, İsrail'i tehdit edip süre verdi: Sessiz kalmayacağız
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

Trump'ın Gazze hamlesi İsrail hükümetini karıştırdı
img

Belediye başkanından tek kişilik açılış
img

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu

Adanalı versiyonunu gören Ronaldo'nun tepkisi olay oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.