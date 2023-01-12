Yardımcı olsun diye işe alınan çırak, 1 dakika içinde ustasının hem ayağını hem kafasını kırdı

Oto sanayide bulunan dükkanda, yardımcı olsun diye işe alınan acemi çırak, 1 dakika içinde ustasının önce ayaklarına demir düşürdü ardından kafasını yardı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Brezilya'da bir oto sanayide güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler görenlere bu kadarı da olmaz dedirtti. İşe yeni aldığı öne sürülen çırağın yaptığı acemilikle, önce ustasının ayağına demir düşürdü.

USTASINI 1 DAKİKA İÇİNDE HASTANELİK ETTİ

Talihsiz adam acı içinde kıvranırken sakar çırak ustasının yanına gidip yardımcı olmaya çalıştı. Yerinden kalkamayan usta ayakkabılarını ve çorabını çıkarıp duvara yaslandı. Acemi çırak dikey koymaya çalıştığı ağır demiri sabitlemeden dükkandan dışarı çıkıp gitti. O sırada yan dükkandan yardıma gelen bir kişi ne olduğunu anlamaya çalışırken, emanet duran demir bu kez de acıyan ayağına bakan ustanın kafasına düştü. Talihsiz adam tüm bu olanlardan sonra hastanelik oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, herkesin aklına usta oyuncu Kemal Sunal'ın efsane filmi "Sakar Şakir" filmi geldi. Bazı kullanıcılar "Sakar Şakir'e rahmet okutur bu çırak" yorumunu yaptı.