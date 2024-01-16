Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti

Damansara Damai şehrinde kendisini önce takip eden ve daha sonrasında yanına yaklaşıp kendini tatmin eden adamı kayda alıp o görüntüleri TikTok'ta paylaşarak ifşa etti.

"ÖNÜMDE KENDİNİ TATMİN ETMEYE BAŞLADI"

Paylaşımı yapan kadın olay ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Motosikleti ile bir kişinin beni takip ettiğini fark ettiğim an durdum ve telefonumu çıkardım. "Beni takip eden motosikletli adam önümde durup kendini tatmin etmeye başladı."

POLİSİ ÇAĞIRMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Kadın, kendisini taciz eden adamı bir süre bu eylemini devam ettirdikten sonra olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Kadının paylaştığı görüntü kısa süre içinde viral oldu ve Tiktok'da binlerce yorum aldı. Bazı takipçileri kadına, telefonu ile adamı çekmek yerine polisi araması gerektiğini söyledi.