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Yamaç paraşütçüsü, Giza Piramidi'nin zirvesinde dolaşan köpek gördü

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Bir yamaç paraşütçüsü, 138 metre yüksekliğindeki Büyük Giza Piramidi'nin zirvesinde dolaşan bir köpeği tesadüfen keşfetti. Köpeğin nasıl bu kadar yükseğe çıktığı ve ne kadar süre orada kaldığı bilinmiyor. Bu olağandışı durum, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni topladı. Olay, antik yapıların korunması ve güvenliği konusunda yeni tartışmalar başlattı. Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Bu şaşırtıcı olay, bir yamaç paraşütçüsü tarafından tesadüfen keşfedildi ve sosyal medyada viral oldu.

14 Ekim'de, Alex Lang adlı paraşütçü, 138 metre yüksekliğindeki piramidin üzerinde uçarken, zirvede hareket eden bir şey fark etti. Yakınlaştığında bunun bir köpek olduğunu gördü. Lang, köpeğin tepede dolaştığını ve yukarıda uçan kuşlara havladığını belirtti.

Bu olağandışı görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı. İzleyenler, köpeğin nasıl bu kadar yükseğe tırmanabildiğini merak etti. Bazıları durumu esprili bir şekilde yorumlarken, diğerleri köpeğin güvenliği için endişelendi.

Büyük Giza Piramidi, yaklaşık 4500 yıl önce Firavun Khufu zamanında inşa edildi ve uzun süre dünyanın en yüksek yapısı olarak kaldı. Bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan piramit, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Piramitlere tırmanmak yasak olmasına rağmen, bu cesur köpek bir şekilde zirveye ulaşmayı başardı. Köpeğin nasıl tepeyeçıktığı veya ne kadar süre orada kaldığı bilinmiyor. Ayrıca, sonunda nasıl kurtarıldığı da açıklanmadı.

Bu olay, antik yapıların korunması ve güvenliği konusunda yeni tartışmalar başlattı. Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, bir köpeğin dünyanın en ünlü antik yapılarından birinin tepesinde görülmesi, hem şaşkınlık hem de eğlence yarattı. Bu beklenmedik olay, Büyük Giza Piramidi'nin hala sürprizlerle dolu olduğunu gösteriyor.

Yamaç paraşütçüsü, Giza Piramidi'nin zirvesinde dolaşan köpek gördü

Yamaç paraşütçüsü, Giza Piramidi'nin zirvesinde dolaşan köpek gördü

Yamaç paraşütçüsü, Giza Piramidi'nin zirvesinde dolaşan köpek gördü

Yamaç paraşütçüsü, Giza Piramidi'nin zirvesinde dolaşan köpek gördü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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