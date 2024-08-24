Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi

Amerika'nın New Jersey eyaletinde bulunan Wildwood şehrindeki Schooner Island Marina'da korkunç bir olay yaşandı. Yakıt dolumu yapan lüks bir yat aniden patladı ve alevler içinde kaldı.

Yerel saatle öğlen 12:40'ta başlayan yangın, marinayı büyük bir paniğe sürükledi. Yatta bulunan bir kişi canını kurtarmak için suya atlamak zorunda kaldı. Neyse ki ciddi yaralanan olmadı, ancak yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yat tamamen yanarak battı.

Görgü tanıkları, patlamanın yakıt dolumu sırasında gerçekleştiğini söyledi. Çevredeki insanlar hemen yangın söndürücülerle müdahale etmeye çalıştı, ancak alevler çok hızlı yayıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde, yat artık kurtarılamaz durumdaydı.

Yangın, yaklaşık 40 dakika sonra kontrol altına alındı, fakat siyah duman bulutları saatlerce gökyüzünü kapladı. Plajdaki insanlar bile uzaktan dumanları görebildi ve fotoğraflar çekti.

25 yıldır teknesini bu marinada tutan Paul Daiber, olayı "bir filmden fırlamış gibi" diye tanımladı. Patlamanın şiddetiyle yatın parçaları etrafa saçıldı ve yakındaki iskelelere düştü.

Olay, marina sakinleri arasında büyük endişeye yol açtı. Birçok kişi, benzin buharlarının patlamaya neden olmuş olabileceğini düşünüyor. Ancak resmi soruşturma hala devam ediyor ve kesin neden henüz açıklanmadı.

Bu olay, tekne ve yat güvenliği konusunda yeni tartışmaları gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle yakıt dolumu sırasında alınması gereken önlemlerin önemini vurguluyor.