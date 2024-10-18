Yahya Sinvar'ın şehadet haberi Batı Şeria'daki camilerden duyuruldu

Hamas, ağustos ayında İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiğini açıklamıştı. İsrail basını son dakika olarak geçtiği haberde, Hamas lideri Sinvar'ın öldüğünü duyurdu.

NETANYAHU: SİNVAR ÖLDÜ AMA GÖREVİMİZ TAMAMLANMADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü açıkladı. Netanyahu, Sinvar'ın ölümünün Orta Doğu'da barış şansı sunduğunu savunurken " Gazze'deki savaşın sona ermediğini, İsrail'in rehinelerin iade edilene kadar saldırılara devam edeceğini" bildirdi. İsrail lideri videolu açıklamasında "Bugün hesabı kapattık. Bugün kötülük bir darbe aldı ama görevimiz henüz tamamlanmadı" dedi.

"SİNVAR HAYATLARINI MAHVETTİ"

Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin ailesine seslenen Netanyahu, "Bu savaşta önemli bir an. Sevdikleriniz, sevdiklerimiz evlerine dönene kadar tüm gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu. Bir yılı aşkın süredir saldırıların devam ettiği Gazze'deki halka da seslenen Netanyahu, "Sinvar hayatlarını mahvetti. Hamas, Gazze'yi yönetemeyecek. Bu Gazze halkının Hamas'ın zulmünden kurtulması için bir fırsat" dedi.

BIDEN: DNA TESTİ SONUÇLARI DOĞRULUYOR

ABD Başkanı Joe Biden ise "DNA testi sonuçları Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğruluyor. Bugün ABD, İsrail ve tüm dünya için güzel bir gün" ifadelerini kullandı. Biden,savaşın sona ermesi ve rehinelerin eve dönmesi konusunda Natanyahu ile kısa bir süre sonra görüşeceğini açıkladı. Biden Hamas'ın artık saldırı düzenleme kapasitesinin olmadığını söyledi.

HAMAS'TAN BEKLENEN AÇIKLAMA

İsrail'in bu çıkışının ardından Hamas'tan da beklenen açıklama geldi. Hamas kaynakları "Sinvar'ın ölmüş olabileceğine ilişkin sinyaller var" ifadelerini kullandı.

SİNVAR'IN ŞEHADETİ CAMİLERDEN İLAN EDİLDİ

Sinvar'ın gerçekten ölüp ölmediğinin anlaşılması için Hamas'tan gelecek resmi bir açıklama beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Batı Şeria'daki camilerden, "Gazze'nin aziz evlatları! Vatanımızın büyük komutanlarından Yahya Sinvar şehit olmuştur" duyurusu yapıldı.